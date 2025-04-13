明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

底特律車廠因關稅陷困 失業恐飈

【明報專訊】美國總統特朗普至今對中國開出145%關稅，聲言要扭轉貿易赤字，重振本土經濟，惟在今輪貿易戰之初，美國部分地區恐未見其利，先見其害，如倚重進口零件的底特律汽車業正愁於將關稅轉嫁客戶，部分車廠加快囤貨，抵消衝擊，有專家憂底特律恐成失業重災區。密歇根州州長表示，目前未知關稅將如何惠及民生，批評特朗普難以捉摸，但有汽車工會稱，自由貿易令資金從底特律外流，期望關稅可撥亂反正。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、《紐約時報》、美國公共電視台

位於密歇根州的底特律近兩成經濟與汽車業有關，其中汽車業日漸依賴外國供應零件，來貨多來自加拿大、墨西哥、中國等地，但特朗普2月初即宣布對上述3國徵關稅，令廠商及零售商要設法應對。

零件製造商：需說服客戶接受漲價

在特朗普宣布對中國徵收20%的關稅時，底特律汽車零件製造商Luxit已開始行動。本來Luxit依賴中國產品來製造汽車照明設備及零件，現時成本上漲，公司擬將一條生產線從中國搬到田納西州，並將其他生產線遷至密歇根州。Luxit行政總裁Stephane Vedie表示，同時要不停說服客戶接受價格上漲，而不是談增長及新業務。

當地另一家汽車零件供應商Lucerne International亦同病相憐，公司出售的汽車鉸鏈、支架及其他零件，約八成是中國製造。其行政總裁Mary Buchzeiger稱，正與客戶討論關稅後的加價事宜，「我們不可能消化這些關稅，我沒有20%的利潤率可以放棄」。她又提到，美國對進口鋁徵稅，亦妨礙公司在美國增設廠房。她認為，關稅正拖延談判，因為無人肯定汽車業前景如何。

《華爾街日報》引述一名汽車業管理層稱，若關稅廣泛打擊進口零件，料將引發「核爆」。亦有業內高層及分析師認為，現屆美國政府本月初宣布對所有進口產品徵稅一成，情况比他們預期中差。

該報4月初引述諮詢公司Anderson Economic Group估計，關稅將使許多新車售價上漲2500美元至1.2萬美元，而豪華進口車售價更料增加2萬美元，進一步超出消費者購買力。行政總裁Patrick Anderson預料，情况將對美國汽車銷售造成巨大的負面影響，甚或出現生產線停工，關稅將令密歇根州底特律與加拿大溫莎之間一帶成失業重災區。

學者：車廠每個職位支持3個職位

密歇根大學經濟學者Gabriel Ehrlich預測，單計4月初的鋼、鋁關稅，明年底即令密歇根州減少600個汽車製造業職位，服務汽車工人的行業裏則減少1700個職位，汽車關稅則影響更大。他又提到，汽車廠每個職位還支持工人的衣、食、住等共3個職位。

據密歇根州零售商協會報告，1月零售指數本有62.2，2月即急跌至41.5，為去年9月以來首次跌穿50榮枯線，結束4個月強勢表現。許多受訪零售商表示憂慮關稅政策波動及前後不一，亦擔心其長短期衝擊，最終零售商亦要將關稅轉嫁予消費者。

密歇根州零售商協會主席William Hallan評論，2月數字是一記響鐘，反映州內零售商深感美國經濟有變數，並將帶來衝擊。

受訪零售商仍對未來3個月前景有信心，多達75%預計其零售額會繼續上升，3個月前景指數由1月的66.4升至2月的68.1。William Hallan表示，密歇根州零售商素來樂觀，他們正憑其創業精神捱過眼前變數，繼續服務社群。

汽車工會對特朗普關稅政策樂觀

扎根於底特律的美國汽車工人聯合會對特朗普關稅政策樂觀，相信可扭轉自由貿易從底特律帶走資金的劣勢。美國汽車工人聯合會會長Shawn Fain認為，有些經濟師在嚇唬人，聲言關稅成本會轉嫁予美國勞工，但《北美自由貿易協議》（NAFTA）則將成本轉嫁予面臨閉廠、經濟崩潰等的美國勞工，「自由貿易不是免費（Free trade isn't free），是場災難」。該會認為，特朗普若能一如承諾擴張製造業，一時波折仍是值得。

通用汽車（美：GM）於墨西哥生產大量農夫車，公司表示，若趕快在關稅生效前囤貨，有望抵消五成關稅，但若公司最終被迫要將更多生產線從墨西哥遷至美國，其勞工成本會上升。據美國汽車工人聯合會數據，該會工人在韋恩堡生產GMC Sierra和雪佛蘭Silverado車款，比起通用汽車工人在墨西哥錫勞生產同款汽車，所收時薪逾十倍之多。

密歇根州長：關稅應如手術刀 非槌子

屬民主黨的密歇根州長Gretchen Whitmer批評：「關稅應用得如手術刀，不是像槌子……不幸地，目前未知這將如何戰略地惠及美國經濟或美國消費者，我認為這才是最大問題。」她警告，現屆政府關稅政策可能導致經濟崩塌，並形容特朗普方法變幻不定、難以預測，也傷害到一些依賴穩定經濟及管治而生的企業。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞