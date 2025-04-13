底特律車廠因關稅陷困 失業恐飈

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、《紐約時報》、美國公共電視台

位於密歇根州的底特律近兩成經濟與汽車業有關，其中汽車業日漸依賴外國供應零件，來貨多來自加拿大、墨西哥、中國等地，但特朗普2月初即宣布對上述3國徵關稅，令廠商及零售商要設法應對。

零件製造商：需說服客戶接受漲價

在特朗普宣布對中國徵收20%的關稅時，底特律汽車零件製造商Luxit已開始行動。本來Luxit依賴中國產品來製造汽車照明設備及零件，現時成本上漲，公司擬將一條生產線從中國搬到田納西州，並將其他生產線遷至密歇根州。Luxit行政總裁Stephane Vedie表示，同時要不停說服客戶接受價格上漲，而不是談增長及新業務。

當地另一家汽車零件供應商Lucerne International亦同病相憐，公司出售的汽車鉸鏈、支架及其他零件，約八成是中國製造。其行政總裁Mary Buchzeiger稱，正與客戶討論關稅後的加價事宜，「我們不可能消化這些關稅，我沒有20%的利潤率可以放棄」。她又提到，美國對進口鋁徵稅，亦妨礙公司在美國增設廠房。她認為，關稅正拖延談判，因為無人肯定汽車業前景如何。

《華爾街日報》引述一名汽車業管理層稱，若關稅廣泛打擊進口零件，料將引發「核爆」。亦有業內高層及分析師認為，現屆美國政府本月初宣布對所有進口產品徵稅一成，情况比他們預期中差。

該報4月初引述諮詢公司Anderson Economic Group估計，關稅將使許多新車售價上漲2500美元至1.2萬美元，而豪華進口車售價更料增加2萬美元，進一步超出消費者購買力。行政總裁Patrick Anderson預料，情况將對美國汽車銷售造成巨大的負面影響，甚或出現生產線停工，關稅將令密歇根州底特律與加拿大溫莎之間一帶成失業重災區。

學者：車廠每個職位支持3個職位

密歇根大學經濟學者Gabriel Ehrlich預測，單計4月初的鋼、鋁關稅，明年底即令密歇根州減少600個汽車製造業職位，服務汽車工人的行業裏則減少1700個職位，汽車關稅則影響更大。他又提到，汽車廠每個職位還支持工人的衣、食、住等共3個職位。

據密歇根州零售商協會報告，1月零售指數本有62.2，2月即急跌至41.5，為去年9月以來首次跌穿50榮枯線，結束4個月強勢表現。許多受訪零售商表示憂慮關稅政策波動及前後不一，亦擔心其長短期衝擊，最終零售商亦要將關稅轉嫁予消費者。

密歇根州零售商協會主席William Hallan評論，2月數字是一記響鐘，反映州內零售商深感美國經濟有變數，並將帶來衝擊。

受訪零售商仍對未來3個月前景有信心，多達75%預計其零售額會繼續上升，3個月前景指數由1月的66.4升至2月的68.1。William Hallan表示，密歇根州零售商素來樂觀，他們正憑其創業精神捱過眼前變數，繼續服務社群。

汽車工會對特朗普關稅政策樂觀

扎根於底特律的美國汽車工人聯合會對特朗普關稅政策樂觀，相信可扭轉自由貿易從底特律帶走資金的劣勢。美國汽車工人聯合會會長Shawn Fain認為，有些經濟師在嚇唬人，聲言關稅成本會轉嫁予美國勞工，但《北美自由貿易協議》（NAFTA）則將成本轉嫁予面臨閉廠、經濟崩潰等的美國勞工，「自由貿易不是免費（Free trade isn't free），是場災難」。該會認為，特朗普若能一如承諾擴張製造業，一時波折仍是值得。

通用汽車（美：GM）於墨西哥生產大量農夫車，公司表示，若趕快在關稅生效前囤貨，有望抵消五成關稅，但若公司最終被迫要將更多生產線從墨西哥遷至美國，其勞工成本會上升。據美國汽車工人聯合會數據，該會工人在韋恩堡生產GMC Sierra和雪佛蘭Silverado車款，比起通用汽車工人在墨西哥錫勞生產同款汽車，所收時薪逾十倍之多。

密歇根州長：關稅應如手術刀 非槌子

屬民主黨的密歇根州長Gretchen Whitmer批評：「關稅應用得如手術刀，不是像槌子……不幸地，目前未知這將如何戰略地惠及美國經濟或美國消費者，我認為這才是最大問題。」她警告，現屆政府關稅政策可能導致經濟崩塌，並形容特朗普方法變幻不定、難以預測，也傷害到一些依賴穩定經濟及管治而生的企業。

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