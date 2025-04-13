路透：內地推遲批准吉利比亞迪拉美生產

吉利和法國汽車公司雷諾於今年2月達成框架協議，吉利將使用雷諾在巴西的生產設施，並入股雷諾巴西業務成為少數股東，以獲得該公司在巴西的生產、服務網絡，雷諾作為吉利控股的分銷商，利用其現有分銷網絡銷售吉利產品。比亞迪早於2023年宣布在墨西哥建廠計劃，但消息人士稱，兩個項目獲得內地政府方面批准的時間較預期為長，內地規劃部門亦向兩家公司代表指出，有關計劃將存在技術轉移風險。

消息又稱，中國汽車工業協會代表向兩家車企提出警告，美國總統特朗普關稅政策將為全球貿易和經濟帶來不明朗，並使投資風險和回報更複雜。另一名消息人士稱，相關審批部門對內地汽車製造商在海外投資變得更嚴格，審核時間延長，包括要求企業提交更多資料，但沒有停止接受申請。

吉利：與雷諾在巴西合作沒拖延

吉利控股發聲明稱，與雷諾在巴西的合作沒有出現任何拖延或額外審查，已於上周在當地發布新電動車，將於7月開始銷售，但吉利未有透露新車何時於巴西生產。比亞迪、雷諾和內地當局未有回應路透社查詢。英國《金融時報》上月曾引述消息稱，由於內地擔心比亞迪的技術或泄露到美國，因此當局延遲批准在墨西哥設廠。