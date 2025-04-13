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經濟

納指1周漲逾7% 兩年半最大升幅

【明報專訊】美股周五繼續反彈，納指上升2.06%，收報16,724點。美國總統特朗普上周三（9日）實施「對等關稅」半日後便將大部分地區關稅暫降至10%，帶動上周美股急彈，納指全周累升7.29%（見圖），創近兩年半以來最大一周漲幅，惟較特朗普在4月2日公布「對等關稅」前，仍然累跌4.98%。

標指上周五收報5363點，升1.81%，道指收報40,212點，升1.56%。標指和道指上周分別升5.69%和4.95%，均為2023年10月以來最大一周升幅；不過兩者較「對等關稅」公布前，仍跌5.4%和4.76%。

手機個人電腦半導體獲豁免關稅

美國向中國內地課徵145%關稅，對蘋果供應鏈有嚴重影響，蘋果（美：AAPL）上周五升4.06%，惟較「對等關稅」公布後仍累跌11.49%。

不過，美國海關及邊境保衛局昨日公布，對手機、個人電腦、半導體等產品豁免徵收「對等關稅」，包括中國的125%及其他地區的10%關稅（相關新聞刊A2），可望減少蘋果、三星及台積電（美：TSM）等科企受關稅的影響。英偉達（Nvidia）（美：NVDA）上周五升3.12%，至110.93美元，較關稅公布前已升約0.46%。

Nationwide投資管理首席市場策略師Mark Hackett認為，雖然市場氣氛向好，惟貿易緊張局勢仍未獲解決、企業盈利前景不明朗、宏觀經濟亦有不利因素，雖然上周股市上升，但不應該誤認為是明顯的轉勢。

紐約期油連跌兩周

美國能源部長賴特威脅禁止伊朗出口石油，向伊朗施加壓力放棄核計劃，帶動紐約期油上周五升2.4%至每桶61.5美元，不過市場預測關稅拖累環球經濟增長，紐約期油全周累跌1.26%，連跌第二周，惟較前一周的10.6%跌幅收窄。澳新銀行估計，如果全球經濟增長放緩至3%以下，石油消耗量將減少1%。

相關字詞﹕油價 關稅 蘋果 納指 標指 道指

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