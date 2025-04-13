映日灣1房減價百萬易手

林氏續稱，中美貿易緊張局勢升溫，業主憂慮後市，擔心拖累樓價，加速減價沽貨，最終以538萬元沽出，一個多月累減100萬元或16%，實用呎價18,944元。據悉，買家為上車客，心儀單位質素佳，有見業主肯大幅減價，即馬上承接。原業主2019年以約578萬元購入單位，持貨約6年，帳面蝕40萬元或約6%，計算交易使費，實際蝕約58萬元離場。

資料顯示，屯門半新盤弦海錄蝕讓成交，為中高層F室，屬實用331方呎1房戶，本月初以376.8萬元易手，實呎11,384元。原業主在2019年7月以518.1萬元一手購入，持貨逾5年，帳蝕141.3萬元或27%，計算交易使費後，實蝕約160萬元或31%。

薄扶林道138號洋房首錄成交

豪宅新盤有價有市，由菱電發展的港島洋房項目薄扶林道138號，昨透過招標售出3號洋房，實用面積6071方呎，5套房連書房間隔，設1607方呎花園，平台1121方呎及天台490方呎，連同兩個車位一併出售，成交價3億元，呎價49,415元。

翻查資料，項目原為8個分層住宅，於1962年落成，菱電2015年完成契約修訂，並補地價6737萬元，以樓面1.84萬方呎計，每呎樓面補價3669元。菱電將項目重建為3幢洋房，並在2023年12月上載樓書，事隔接近一年半後，才錄得首宗成交。

瑜一‧天海沽兩伙 套現近2700萬

另發展商積極推售貨尾，華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一‧天海，昨售出兩伙，售出單位為第2B座28樓及23樓B室，同為實用525方呎，兩房梗廚間隔，成交價分別1399.35萬及1292.8萬元，實呎分別26,654及24,625元，共套現近2700萬元。據悉，整個瑜一系列目前已累售555伙，套現近90億元。

[香港地產]