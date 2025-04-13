美元避險失靈 美匯指數全周跌2.8%

外資失信心 美元特殊地位或終結

同被視為避險貨幣瑞郎上周升5.34%，美元兌瑞郎周五收報0.8171，創2011年8月以來新高；日圓全周升2.3%，美元兌日圓周五收報143.72，創近4個月高。歐元上周升3.56%，兌美元收報1.1356，創逾兩年高。

特朗普月初公布開徵「對等關稅」，部分地區稅率達四成以上，遠超市場預期，引發股市和債市混亂。摩通資產管理首席投資總監Bob Michele稱，受特朗普激進貿易政策拖累，近日美股債匯齊跌，顯示外資對美國資產失去信心，現時有不少理由可以認為美元特殊地位或會終結。美國外交關係協會研究員Brad Setser稱，美國政策不確定性提高，或令美元在經濟中的運用出現變化。

此外，白宮經濟顧問米倫在特朗普上任前曾提出「海湖莊園協議」，指美元儲備貨幣地位令匯率被高估，削弱美國製造業競爭力，投資者因而擔心特朗普將採取行動壓低美元匯價。