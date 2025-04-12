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2025年4月12日星期六
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港匯見7.754企4年高 逼強方保證 美元急挫刺激亞幣普遍彈 港股升232點
內地新能源車銷量激增 比亞迪吉利股價彈
商湯料旗下算力按年高雙位數升
3內企同日申港上市 明基醫院速過關
李嘉誠基金會 斥近1億增持長實
瑞銀：中概股倘除牌 影響料可控 五大港美上市股份 CCASS持股佔逾半
霸王茶姬申赴美IPO 集資最多32億
京東擬2000億採購 助外貿企業轉內銷
巴斯：貿戰美佔上風 料人幣大幅貶值
彭博：字節跳動國際業務收入增63%
馬雲：AI非取代人類 是更好服務人類
美債地位動搖 金價再破頂 日圓漲至142水平 瑞郎兌美元10年高
美消費信心急跌 見50.8遜預期
摩通戴蒙：債市混亂 料聯儲「有點恐慌」才入市
業主套股換樓 855萬購全‧城滙兩房 關稅戰下 外籍客逾1200萬入市寶翠園
CCL按周再升0.06% 未反映關稅戰影響
Blue Coast II本月開齋 3房1935萬沽
沙田石門京瑞廣場舖 獲富途證券12萬承租
翰林峰兩房3.55萬租出 呎租64元
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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港匯見7.754企4年高 逼強方保證 美元急挫刺激亞幣普遍彈 港股升232點
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