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經濟

香港地產

翰林峰兩房3.55萬租出 呎租64元

【明報專訊】關稅戰陰霾下，私宅租務依然不俗；中原高級分區營業經理高偉鴻表示，西環翰林峰5座高層A室，實用面積551方呎兩房戶，議價後減1500元或4%，以月租3.55萬元獲承租、實用呎租64元；業主2018年以1710萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

現崇山兩房特色戶2.3萬租出

其他鐵路上蓋屋苑租賃交投暢旺。美聯助理聯席董事蕭振邦表示，黃竹坑站港島南岸晉環1A座中層E室，實用面積581方呎兩房戶，以月租2.9萬元租出、實用呎租50元；業主2021年以1795萬元一手購入，租金回報1.9厘。香港置業營業經理周栢達透露，南昌站匯璽5B座低層E室，實用面積270方呎開放式戶，經議價後減500元或3%，以月租1.6萬元租出、實用呎租59元；業主2018年以約644.9萬元購入，租金回報3厘。

世宙兩房獲區內食店東主1.48萬承租

市區特色戶亦獲租客垂青。利嘉閣聯席董事李嘉輝指出，黃大仙現崇山3B座低層連平台特色戶，實用面積521方呎兩房連平台，以2.3萬元獲承租、實用呎租44元；業主2011年以678萬元一手購入，租金回報4厘。新界方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙2座中層C室，實用面積429方呎兩房戶，以月租1.48萬元租出、實用呎租34元，租客為區內食店東主；業主2016年以493.2萬元一手購入，享租金回報3.6厘。

相關字詞﹕租賃成交 關稅戰 世宙 匯璽 現崇山 晉環 翰林峰

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