明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

Blue Coast II本月開齋 3房1935萬沽

【明報專訊】新世界（0017）部署今季推出黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨之際，今年迄今未有全新盤登場的長實（1113），與港鐵（0066）合作的港島南岸同區Blue Coast II，新錄本月首宗成交，售出5座38樓B室，實用面積781方呎3房戶，成交價1934.7萬元、實呎2.47萬元；同系沙田九肚名日‧九肚山，亦以1619.7萬元售出2座3樓B室，實用面積1053方呎3房戶、實呎1.53萬元。

#LYOS餘貨推「呼吸Plan」促銷

長實同系洪水橋#LYOS，自2021年底開售至今累沽312伙、套現逾19億元，現餘小量花園複式戶及約10伙開放式至兩房分層戶待售。為加快清貨，長實推出九成一按，買家可獲取最高為成交金額90%之一按，按揭年期兩年，其間毋須入息證明及通過壓力測試，即俗稱的「呼吸Plan」，而買方須於提取第一按揭後首23個月，每個月償還指定金額之部分本金，介乎3500元（開放式戶）至5800元（兩房戶）。

另洪水橋同區、泛海（0129）發展的滙都，2023年7月開售至今累沽963伙，佔單位總數1025伙近94%，現餘62伙待沽；發展商表示，項目預計關鍵日期為今年6月，預料取得滿意紙後，隨即安排買家收樓。

至於早前劈價三成促銷的碧桂園（2007）九龍城瓏碧，亦錄本月首宗成交，以538.3萬元售出17樓F室，為實用面積285方呎1房戶、實呎1.88萬元。

傲瀧撻訂重售戶3913萬沽 低5年前四成

其他成交方面，新世界西貢清水灣傲瀧，早前連錄數宗撻大訂後，劈價兩成至逾四成重售單位，昨新售出第1座5樓A室，實用面積1945方呎4房戶，成交價3912.8萬元、實呎2.01萬元，買家成交期180日。

上述單位曾於2020年8月以6521.4萬元售出，原買家當時選用4年特長成交期，惟本月初撻大訂，已支付的10%訂金涉約652萬元料遭沒收；是次新成交價，較約5年前低2608萬元或40%。

新地（0016）馬鞍山雲海別墅，新錄Violet Avenue 8號別墅交易告吹，屬實用面積2847方呎3房設計、連820方呎花園等，買家原於2019年底以7156.78萬元購入，當時使用4年特長成交期，惟成交紀錄冊顯示買家已終止合約，已支付的17%訂金遭沒收，料涉1216萬元。

相關字詞﹕雲海別墅 瓏碧 傲瀧 滙都 #LYOS 名日‧九肚山 Blue Coast II 港島南岸 滶晨 新世界

上 / 下一篇新聞