明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

CCL按周再升0.06% 未反映關稅戰影響

【明報專訊】2月底《財政預算案》放寬印花稅，3月期間港股做好，新盤銷情理想，二手交投增多，CCL連升3周。具體反映3月17日至3月23日市况的中原城市領先指數CCL最新報136.9點，按周微升0.06%，升幅顯著收窄，而指數三連升後累升1.5%，即今年指數暫累跌0.54%。值得留意的是，指數尚未反映近期關稅戰對本港樓市的影響。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本月初中美貿易戰升級，環球股市大幅波動，相信短期樓價尋底未完，估計CCL次季下試133點，將較現水平跌2.85%。

三周累升1.5% 今年仍跌0.54%

楊明儀又稱，本周CCL主要反映3月19日恒生指數重上24,000點並創逾3年新高、以及3月20日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周市况。惟4月初中美貿易戰升級，環球股市大幅波動，中美局勢緊張，二手成交轉慢，對本地樓價構成下行壓力。

事實上，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.77%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.45%，較2024年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.28%。4月7日全球股市經歷「黑色星期一」，4月9日美國與中國互相加徵關稅，4月10日何文田瑜一‧天海推售35伙，對本地二手樓價影響將於2025年5月上旬公布的CCL才開始反映。

周末二手預約睇樓量近四周新低

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場尚在消化關稅變動對經濟的實質影響，市民對於不明朗的前景均抱持觀望態度，紛紛放慢置業腳步，令指標屋苑周末預約睇樓量受壓。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1095組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1135組下跌3.5%外，為近四周新低。

相關字詞﹕二手睇樓量 放寬印花稅 中美貿易戰 中原城市領先指數

上 / 下一篇新聞