業主套股換樓 855萬購全‧城滙兩房 關稅戰下 外籍客逾1200萬入市寶翠園

明報記者

中原地產高級分區營業經理林恩信表示，荃灣全‧城滙7座高層D室，實用面積524方呎，兩房間隔，今年1月叫價約955萬元，業主見最近中美關稅衝突持續升溫及出現股災，擔心打擊樓市，於是加大減價力度加速沽貨，最終減價100萬元或11%，以855萬元沽出，實呎16,316元，較上月同類成交888萬元低近4%。林又指出，買家為區內業主，見關稅戰下環球股市動盪，後市未明，遂套股換樓。原業主2017年9月836萬元一手購入，持貨近8年，帳面獲利19萬元或2.3%，連使費料實蝕約21萬元或3%。

此外，中原地產分行副分區營業經理甄忠發表示，寶翠園3座低層H室，實用面積659方呎，兩房間隔，新近以1202萬元易手，實呎18,240元。買家為外籍用家，原業主2007年585萬元購入單位，持貨約18年，帳面獲利617萬元或逾一倍。

羅啟豪1900萬入市星域軒兩房套戶

另憑《中年好聲音》季軍入行、並廣為人認識的「英國豪」羅啟豪，近日被爆與家人住半山區豪宅之際，原來本月初已低調成為業主。資料顯示，羅啟豪本月初購入灣仔星域軒其中一座中層D室，實用面積777方呎，兩房一套連工作間，成交價1900萬元，實呎24,453元，屬市價水平。原業主2006年5月以698萬元購入，持貨近19年，帳面獲利1002萬元或1.1倍。

OMA低層1房280.8萬沽 呎價低見8000元

不過，二手做價依然未見反彈。世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，屯門OMA OMA第2B座低層F室，實用面積351方呎，1房間隔，望山景，獲同區用家以280.8萬元承接，實呎8000元，料為屋苑入伙後呎價新低。原業主2019年7月462.9萬元一手購入，持貨近6年，帳面虧蝕182.1萬元或39%，連使費料實蝕約199萬元或43%。

港島東老牌屋苑北角城市花園剛錄低價成交。中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，城市花園9座中層E室，實用面積1014方呎，3房1套間隔，以1231萬元易手，做價重返2012年同類水平，實呎12,140元。原業主2012年10月1190萬元購入，持貨約13年，帳面獲利41萬元或約3.4%，連使費料實蝕約28萬元或2%。