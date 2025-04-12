美債地位動搖 金價再破頂 日圓漲至142水平 瑞郎兌美元10年高

資金亦流入日圓、瑞郎等避險貨幣。日圓連日急升，兌每美元由周三接近148，漲至昨日的142水平，是去年9月以來高位；每百日圓兌港元亦漲至5.4算。瑞郎兌每美元漲至0.811，是2015年初以來高位。歐元兌美元高見1.1473美元，是2022年2月以來最高。

耶倫：特朗普政策 美史上最自殘

當前貿易緊張形勢持續，特朗普周四威脅，如果在暫停「對等關稅」的90天內，美方無法與相關國家達成協議，將恢復此前的關稅政策，令貿易前景面臨巨大不確定。此外，在美國白宮澄清對中國加徵關稅稅率高達145%後，中方又宣布對美國關稅稅率提高至125%。隨着中美貿易形勢惡化，加上美國前景轉弱，美元資產受壓。

美國前任財長耶倫周四表示，特朗普政府的經濟政策，是歷屆政府中「最嚴重的自我傷害」，警告在加徵關稅等政策的背景下，美國陷入衰退的風險已經上升。澳洲聯邦銀行的分析指出，特朗普的關稅立場反覆變化，削弱了投資者對美國政府和經濟的信心。美國股債匯遭拋售，反映市場人士正重新分配投資組合，減少美元資產。

本周早前美國股債同步下跌，為市場敲響警號。在一般情况下，投資者在危機時期拋售股票，就會購入美國國債避險。由於美國國債由美國政府背書，被視為無風險的安全資產。投資者突然拋售美債，可能反映市場憂慮到美國政府償還債務的能力，以及在關稅下的美國前景。美國財政部周二拍賣3年期國債需求跌至2023年以來新低，加劇市場悲觀情緒。美國各年期國債價格下跌，債息上升。美國30年國債孳息率本周早前曾升穿5厘，而10年期國債孳息率亦升穿4.5厘。

美債拍賣後 30年息升穿4.95厘

不過在周三、周四分別拍賣的10年期及30年期國債需求仍算穩健。周四拍賣220億美元30年期國債投標倍數為2.43，僅略低於近期2.47的平均水平，中標利率為4.813厘，相比3月13日為4.623厘，利率升幅創1月以來最高。拍賣結果公布後，30年期債息曾回落，但昨晚又回升至4.95厘以上。美國10年期國債孳息昨晚亦升穿4.5厘。澳洲國民銀行策略師Rodrigo Catril表示，除非很快會有解決方案，否則市場可能會繼續沿阻力最小的路徑走下去，就是撤出美元資產。金融市場分析媒體Tastylive稱，美元貶值似乎是金價近日反彈重要驅動力，這似乎反映美元資產持續有資金外流。

金價近期處於波動，在特朗普4月2日宣布全面徵收「對等關稅」，即時引發環球股市大跌，當時部分投資者沽出黃金套現，以彌補其他資產的損失，導致現貨金本周初曾失守每盎司3000美元的關口。但隨着避險情緒升溫，加上美元受壓，金價再次反彈。瑞銀分析師Giovanni Staunovo預期，金價未來幾個月漲至每盎司3400至3500美元。

（綜合報道）

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