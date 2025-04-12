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經濟

彭博：字節跳動國際業務收入增63%

【明報專訊】彭博引述消息表示，隨着字節跳動旗下短視頻平台TikTok在海外擴張，成功抵消中國經濟放緩的影響，集團去年國際業務收入增長逾六成，貢獻了總收入約四分之一。不過，公司純利僅微升至330億美元（約2574億港元）。

受惠TikTok海外擴張

報道指出，字節跳動去年收入按年升29%至1550億美元（約1.21萬億港元），其中國際業務增長63%至390億美元。然而，與2023年收入由800億美元增至1200億美元相比，增長幅度明顯放緩。同時，根據新聞機構The Information報道，字節跳動去年淨利潤增幅僅為6%，淨利潤率亦從2023年的26%下降到去年的21%。字節跳動發言人未對有關去年財務表現的問題作出回應。

自特朗普政府要求TikTok必須尋找買家，否則將退出美國市場以來，該平台的命運一直備受關注。特朗普政府曾給予TikTok第二次75天延長期限，以敲定與中國母公司分拆協議。不過，隨着中美貿易戰持續升溫，這一交易變得更加複雜，因為美方視TikTok為與中國談判的籌碼，旨在取得更有利的貿易條件。同時，對華加徵關稅可能會對TikTok在美國的電子商務業務造成重大影響，因該平台依賴跨境商家。

相關字詞﹕字節跳動

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