巴斯：貿戰美佔上風 料人幣大幅貶值

美料經歷「短暫衰退」

他說，美國在重新審視其全球貿易關係並試圖控制聯邦預算赤字的過程中，可能需要經歷一次「短暫的衰退」，並形容這屬輕微衰退，料維時約6個月。他直指出，他們必須做出一些艱難的抉擇。他更指出，美國總統特朗普提高關稅的舉措，可能會導致部分被捲入關稅戰的商品，出現輕微的通脹上升，但是他預料，此舉有助重建美國的經濟基礎。他形容，「這是一次必要的重置，以便我們未來能夠重新成長，並實現利潤更高的成長」。至於近期美股大跌，他認為市場反應過度，實際上不會出現很大的通脹或滯脹。

稱美從華進口商品數量龐大

在今次貿易戰及關稅戰中，他稱，因為美國從中國進口的商品數量龐大，因此特朗普是次在與中國不斷升級的貿易戰中佔據上風。他又長期以來一直對中國市場和經濟，持看淡的立場。他說，正因為在兩國之間流動的商品和服務數額並不完全對等，因此，如果他們在關稅問題上針鋒相對，中國會處於劣勢，更預期人民幣將會大幅貶值。但是他在訪問中，未有具體說明，會預期人民幣會有多大的貶值幅度。