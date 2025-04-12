霸王茶姬申赴美IPO 集資最多32億

【明報專訊】美國財政部長貝森特受訪時稱不排除逼令中概股由美國退市話音剛落，中國珍珠奶茶連鎖品牌霸王茶姬已向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開募股（IPO）申請，計劃赴美上市。此外，另一家中國企業時尚電商巨頭Shein（希音）據報已獲英國監管機構批准在當地上市，但仍待中國監管部門放行。
根據霸王茶姬周四（10日）向SEC提交的上市文件，顯示公司擬以每股26至28美元的價格，發行約1468.4萬份美國存託股票（ADS），集資最多4.11億美元（約32.06億港元），股票代號將為「CHA」。花旗集團、摩根士丹利、德意志銀行與中金公司將擔任本次IPO的聯合保薦人。
招股書中提及地緣政治及貿易風險，指出公司幾乎所有產品皆於中國製造，再出口至海外市場，這使公司面臨各國潛在的貿易限制，包括關稅、反傾銷稅及其他非關稅壁壘。文件指出，若一個或多個市場對其產品施加相關限制，將可能推高成本、削弱價格競爭力，甚至導致出口受阻，從而對公司業務、經營表現及財務狀况造成重大不利影響。
霸王茶姬去年淨收入按年升167.4%至124.05億元人民幣，淨利潤增213.3%至25.15億元。截至去年底，店舖數量按年增加至6440茶館。
路透：英准Shein上市 待華監管放行
另一方面，路透社引述消息人士指出，Shein去年6月已向英國金融行為監管局（FCA）提交上市申請，目前已獲該機構批准。然而，公司正式上市仍需取得中國證監會的最終同意。報道指出，Shein已在過去幾周將FCA批准結果告知中證監，但後者至今尚未回應。對此，Shein、FCA與中證監均未對報道置評。
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