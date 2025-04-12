霸王茶姬申赴美IPO 集資最多32億

根據霸王茶姬周四（10日）向SEC提交的上市文件，顯示公司擬以每股26至28美元的價格，發行約1468.4萬份美國存託股票（ADS），集資最多4.11億美元（約32.06億港元），股票代號將為「CHA」。花旗集團、摩根士丹利、德意志銀行與中金公司將擔任本次IPO的聯合保薦人。

招股書中提及地緣政治及貿易風險，指出公司幾乎所有產品皆於中國製造，再出口至海外市場，這使公司面臨各國潛在的貿易限制，包括關稅、反傾銷稅及其他非關稅壁壘。文件指出，若一個或多個市場對其產品施加相關限制，將可能推高成本、削弱價格競爭力，甚至導致出口受阻，從而對公司業務、經營表現及財務狀况造成重大不利影響。

霸王茶姬去年淨收入按年升167.4%至124.05億元人民幣，淨利潤增213.3%至25.15億元。截至去年底，店舖數量按年增加至6440茶館。

路透：英准Shein上市 待華監管放行

另一方面，路透社引述消息人士指出，Shein去年6月已向英國金融行為監管局（FCA）提交上市申請，目前已獲該機構批准。然而，公司正式上市仍需取得中國證監會的最終同意。報道指出，Shein已在過去幾周將FCA批准結果告知中證監，但後者至今尚未回應。對此，Shein、FCA與中證監均未對報道置評。