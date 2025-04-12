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經濟

瑞銀：中概股倘除牌 影響料可控 五大港美上市股份 CCASS持股佔逾半

【明報專訊】美國《Fox Business》記者Charles Gasparino，引述消息於社交平台X撰文指出，特朗普正朝着潛在將中概股除牌方向推進，並指會交由即將上任的美國證交會（SEC）主席Paul Atkins處理退市事宜，再度引發投資界對中概股後市的憂慮。但瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪認為，雖然在2021年及2022 年，中概股因退市擔憂而令股價平均下跌22%，但他預計今次中概股除牌的潛在影響相對可控。

明報記者 江陵凱

王宗豪表示，因近年中概股的籌資活動減少，而香港市場的作用增強，香港成交量近來亦大幅回升，換手率幾乎與美國持平。據瑞銀估計約有230隻中概股於美國上市，若只計算美國股份的市值，現時中概股總市值為4600億美元，低於2021年底的1.1萬億美元。

多中概股已來港雙重上市

王宗豪稱，許多中概股均已來港雙重主要上市，而雙重主要上市的中概股，香港股票的比例在過去3年中增加三成，並達到總市值六成左右。另他亦表示，中概股南向通持股比例顯著提高，從2021年佔市值的5%升至目前的11%至12%。

本報查閱港交所（0388）的中央結算系統（CCASS），顯示現時市值最大的5家美國及香港兩地上市的中概股，CCASS的持股量佔已發行股份（下稱佔比）逾半。截至昨日，當中仍屬第二上市的攜程（9961）佔比高達86.01%（見表），百度（9888）、京東（9618）及網易（9999）佔比，分別為81.29%、78.55%和52.48%，另屬雙重主要上市的阿里（9988）佔比為68.72%。

貿易戰再次爆發，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）早前接受外媒訪問指出，表示不排除讓中概股退市。王宗豪指出，美國將中概股除牌作為貿易談判條件的一部分，他表示對中概股退市的擔憂早就存在，而2021年SEC引入《外國公司問責法案》，其退市規定令投資者警覺。

VIE形式公司料成打擊目標

王宗豪預計，以變利益實體（VIE）形式上市的公司或成為美國優先投資政策的打擊目標，而根據以往經驗，受中概股除牌影響最大的股票料為未在港雙重主要上市股份，以及負債率較高和現金流為負數的股票，如電動車和數據中心板塊的股份。

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