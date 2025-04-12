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經濟

李嘉誠基金會 斥近1億增持長實

【明報專訊】根據最新股權披露顯示，李嘉誠基金會於4月7日、8、9日，分別增持長實（1113）115萬股、176.2萬股及45萬股，共涉336.2萬股；每股平均價分別為29.8141元、29.3062元及28.4556元。該基金會共出資9872.8萬元增持長實股份，完成增持後，持股比率已由48.67%升至48.76%，增加0.09個百分點。

持股比率升至48.76%

此外，同系公司長江生命科技（0775）在推動開發痛楚紓緩方案Halneuron及處理黑色素瘤術後病人輔助療法的seviprotimut-L之外，首次宣布第三款藥物，即用於針對滋養層細胞表面抗原2（TROP2）之嶄新癌症疫苗的發展。公司披露，已提交申請香港之原授標準專利及美國之臨時專利。該股昨日復牌，股價表現強勢，最多曾升41.67%，高見0.68元，全日收報0.61元，漲27.08%，成交額增至3170萬元。

癌症疫苗申專利 長江生命急升27％

長江生命指出，TROP2常見於乳癌、肺癌、胰臟癌及結直腸癌。是次開發TROP2癌症候選疫苗，涵蓋能誘發強大T細胞免疫反應的創新環狀信使核糖核酸 (「circRNA」)及融合蛋白疫苗構建體，並已在五項臨牀前研究中做評估，當中涵蓋乳癌及結直腸癌，其中4項顯示達到100%的腫瘤生長抑制，餘下一項研究顯示腫瘤生長抑制率約為80%。TROP2有望成為腫瘤學中具潛力的治療性標靶。

相關字詞﹕長江實業 長江生命科技 李嘉誠基金會

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