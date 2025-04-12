內地新能源車銷量激增 比亞迪吉利股價彈

3月汽車出口按年升1%

展望第二季，中汽協稱，現時外部環境複雜多變，以致企業經營壓力加大。中汽協指出，3月汽車產量按年升11.9%至300.6萬輛，按月升42.9%，首季按年升14.5%至756.1萬輛。銷量按年升8.2%至291.5萬輛，按月升37%，首季按年升11.2%至747萬輛。不過，產銷增速均較首兩個月分別收窄1.7及1.9個百分點。

出口方面，3月汽車出口按年升1%至50.7萬輛，按月升14.9%，首季按年升7.3%至142萬輛。當中，傳統燃油汽車出口按年下降7.5%至34.9萬，按月升12.7%，首季按年跌3.7%至97.8萬輛；反而新能源汽車表現較好，出口按年升26.8%至15.8萬輛，按月亦升20.1%。從汽車品牌出口量來看，3月奇瑞出口量按年升2.8%至8.6萬輛，首季增0.1%至25.4萬輛；而比亞迪出口增速最為顯著，出口按年升88.4%至7.3萬輛，首季更增1.2倍至21.4萬輛。

Tesla美生產兩車型暫停內地訂購

吉利汽車周四晚發盈喜，預料會計政策變更後首季純利最多升2.7倍至58億元人民幣，昨日開市升4%，收市時升幅擴大至6.4%。

另一方面，隨着中美貿易風險升溫，特斯拉中國公司網頁顯示，主要在美國生產的Model S和Model X沒有「立即訂購」選項，僅得「查看現車」選項；而主要在上海工廠生產的Model 3和Model Y車型則繼續顯示「立即訂購」選項。