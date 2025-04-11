美CPI按月跌0.1% 近5年來首回落

數據公布後 市場料今年減息4次

路透社指出，雖然數據顯示通脹有所緩解，但這僅反映首波關稅的部分影響，包括對中國商品徵收的20%關稅，以及對鋼鋁徵收的25%關稅。隨着美國加徵更多關稅，通脹風險傾向上行。前景的不確定，令美聯儲官員處於觀望，希望待關稅影響明朗化才調整貨幣政策。美聯儲3月會議紀錄顯示，官員強調關稅可能帶來「更持久」的通脹壓力。

自3月會議後，特朗普推出更廣泛的關稅政策，超出多數經濟學家和美聯儲官員的預期。高盛指出，這會議紀錄的重點，在於官員認為一系列政府政策對經濟前景的影響，有很大不確定，意味貨幣政策調整須「採取審慎態度」。官員認為當前的利率設定有助於應對潛在風險，可等待通脹和經濟前景明朗化才採取行動。不過由於不確定增加，官員關注到消費者支出、企業招募及投資可能受到影響，令經濟活動轉弱。

多名官員指出，倘通脹持續，而經濟增長及就業前景轉弱，美聯儲可能「面臨艱難的決擇」。明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克（Beth Hammack）昨表示，利率正處於「適度限制」狀態，她更願意待經濟走勢更明朗才調整政策，也不願朝錯誤方向前進。

在特朗普暫緩「對等關稅」90天後，交易員即時下調減息預期，押注美聯儲將在6月起恢復減息，而今年餘下時間只會減息3次；此前預期減息次數可達4至5次。不過由於周四公布的通脹數據出乎意料降溫，交易員最新押注今年餘下時間減息4次。

（綜合報道）

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