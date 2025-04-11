外電：寧德時代通過港上市聆訊

截至昨晚9時，港交所網站仍未上載寧德時代通過上市訊聆的初步上市文件。IFR報道續表示，因應美國關稅令市場波動，寧德時代實際上市時間仍有待決定。中證監上月底通過寧德時代來港發行H股的境外上市備案，批准發行不超過約2.2億股，按寧德昨收報217.98元人民幣計，用盡發行規模最多可集資約479.6億元人民幣（約508億港元）。

另外，泰國天然椰子水飲料公司IFBH Limited周三遞表申請上市，反映港交所近年積極吸引東盟企業來港上市初見成效。IFBH為新加坡註冊公司，其控股公司General Beverage為泰國註冊成立的公司，公司曾於去年3月擬於新加坡交易所上市，但於同年7月決定將資源集中於香港上市，且並無推進擬於新加坡上市計劃。

泰國椰子水飲料商IFBH申上市

據招股書資料顯示，IFBH去年純利按年飈近倍至3331.6萬美元，收入按年大增八成至1.58億美元，當中椰子水收入按年升84%至1.51億美元，IFBH表示來自中國內地的收入，佔去年收入的92.4%，較2023年的91.4%按年增1個百分點。

IFBH去年毛利按年增91%至5790萬美元，毛利率按年增兩個百分點至36.7%，集團解釋主要由於溢利率較高的椰子水，其銷售組合較多，另亦受惠於去年泰銖兌美元貶值。IFBH專注於提供天然健康泰式飲料及食品的「if品牌」，線上渠道主要包括天貓、京東及抖音等電商及社交電商平台。此外，亦有透過線下渠道，如超市和便利店銷售。

明報記者