明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股曾飈946點收漲417點 北水走資

【明報專訊】美國暫緩除中國以外多國的「對等關稅」90日，亞太區股市隨隔晚美股現「大奇蹟日」普遍急漲。其中日股、台股報復式反彈逾9%，韓股亦大漲近7%，早段更曾觸發機制限程式交易。港股早段雖曾升逾900點，一度回升至兩萬一千點關口，惟後勁不繼，收市升幅減半仍有逾400點或2%；A股上證綜指及滬深300指數則同升逾1%，與港股齊齊跑輸亞太區主要股市。港股成交就略為減至不足4000億元，北水更轉流出逾40億元，為近1個月最多。

盈富基金成交大增50%至487億

恒生指數昨高開545點，早段最多升946點，高見21,211點。內地3月居民消費價格（CPI）連續兩個月通縮，恒指早段升幅曾收窄至265點，低見20,530點，收市升417點，報20,681點。恒指連升3日，累漲853點。國指升132點，報7668點；科指曾升最多6.6%，收市升2.6%，報4813點。

大市成交減少4%至3955億元；北水終止連續13日流入，轉淨流出40.33億元，是3月11日後最多。北水主力沽盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），淨沽出金額分別近152億元及77.5億元。盈富基金全日成交金額增加50%至487億元，是成交最多股份。

大摩：匯控未來15日料跑贏大市

摩根士丹利發表報告指出，匯豐控股（0005）股價受地緣政治影響而下跌，但使其短期估值更具吸引力，預期匯控在未來15日內股價會跑贏大市，機會率超過80%，予其目標價83元，評級為「增持」。匯控全日飈升5.6%或4元，收報75.7元。

重磅科網股普遍做好，京東（9618）升3.7%或5元，收報141.7元；小米（1810）升2.7%或1.15元，收報43.05元；阿里巴巴（9988）升1.2%或1.2元，收報104.8元；騰訊（0700）升0.8%或3.6元，收報444.8元；但美團（3690）逆市跌0.7%或1元，收報145.4元，為表現最差科指成分股。聯想（0992）升7.1%或0.53元，收報8.03元，創科（0669）及申洲（2313）均升逾4%。「蔚小理」升近4%至近5%。

分析：恒指反彈力度或有限

獨立股評人郭思治表示，港股跟隨美股順勢反彈，曾升穿100天線（約21,179點），技術上恒指向下尋底暫時告一段落，除非中美角力再有特別壞消息。不過，他預期恒指反彈力度不會太大，並呈拉鋸待變格局，始終中美貿易戰尚未解決，恒指或在20,100點至21,500點附近區間上落。

上 / 下一篇新聞

內地3月CPI跌0.1% 連續兩月通縮 核心CPI升0.5% 分析：關稅加劇產能過剩續壓物價
內地3月CPI跌0.1% 連續兩月通縮 核心CPI升0.5% 分析：關稅加劇產能過剩續壓物價
中國今年GDP預測 高盛降至增長4％
中國今年GDP預測 高盛降至增長4％
人幣中間價偏強1414點子 兩個半月最多
人幣中間價偏強1414點子 兩個半月最多
外電：寧德時代通過港上市聆訊
外電：寧德時代通過港上市聆訊
國泰迎貿戰 設小組擬訂應對方案
國泰迎貿戰 設小組擬訂應對方案
安踏逾22億收購Jack Wolfskin 料本季末或下季初完成 無披露營運盈利數據
安踏逾22億收購Jack Wolfskin 料本季末或下季初完成 無披露營運盈利數據
普拉達收購Versace 涉資107億元
普拉達收購Versace 涉資107億元
商湯新AI大模型：數理分析能力遠超GPT-4o
商湯新AI大模型：數理分析能力遠超GPT-4o
港投公司伙WeLab戰略合作 助支持企業拓東南亞市場
港投公司伙WeLab戰略合作 助支持企業拓東南亞市場
周大福羅湖萬象城新形象店 珠寶銷售佔比達七成
周大福羅湖萬象城新形象店 珠寶銷售佔比達七成
推全新「傳喜系列」 多樣化產品展現喜悅
推全新「傳喜系列」 多樣化產品展現喜悅
香港寬頻：國資委批准中移動收購要約
香港寬頻：國資委批准中移動收購要約
道指「大奇蹟日」後早段跌千點 周三漲8% 特朗普：金融史最重要一天
道指「大奇蹟日」後早段跌千點 周三漲8% 特朗普：金融史最重要一天
美CPI按月跌0.1% 近5年來首回落
美CPI按月跌0.1% 近5年來首回落
台積電3月收入按年升47%
台積電3月收入按年升47%
楊智佳：康師傅逆周期防守力強 值吸納
楊智佳：康師傅逆周期防守力強 值吸納
港元定存年利率按周下降
港元定存年利率按周下降
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際九興適時增持
植耀輝：中遠國際九興適時增持
技術取勝：龍湖50天線阻力不輕
技術取勝：龍湖50天線阻力不輕
盧駿匡：順豐同城業績佳 跑贏同業
盧駿匡：順豐同城業績佳 跑贏同業
劉思明：資金博反彈 敏實估值低迷仍可取
劉思明：資金博反彈 敏實估值低迷仍可取
方保僑：全球關稅貿易戰影響深遠
方保僑：全球關稅貿易戰影響深遠
周顯：港研場外交易是好事
周顯：港研場外交易是好事
譚新強：什麼是Triffin Dilemma？
譚新強：什麼是Triffin Dilemma？
湯文亮：關稅加至125% 唔加好過加
湯文亮：關稅加至125% 唔加好過加
英有望減息工資看升 支持今年樓價
英有望減息工資看升 支持今年樓價
傲璇特色戶5.1億沽 連使費蝕2440萬 10年帳面升不足1% 呎價9.4萬
傲璇特色戶5.1億沽 連使費蝕2440萬 10年帳面升不足1% 呎價9.4萬
瑧蓺開放式戶475萬沽 原業主4年實蝕近三成
瑧蓺開放式戶475萬沽 原業主4年實蝕近三成
爪哇1.6億沽壽臣山道東1號22號屋
爪哇1.6億沽壽臣山道東1號22號屋
駱克道382號商廈 3.98億損手價放售
駱克道382號商廈 3.98億損手價放售
工廈重建標準補價分拆 「現代工業」降價最多29%
工廈重建標準補價分拆 「現代工業」降價最多29%