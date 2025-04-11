港股曾飈946點收漲417點 北水走資

盈富基金成交大增50%至487億

恒生指數昨高開545點，早段最多升946點，高見21,211點。內地3月居民消費價格（CPI）連續兩個月通縮，恒指早段升幅曾收窄至265點，低見20,530點，收市升417點，報20,681點。恒指連升3日，累漲853點。國指升132點，報7668點；科指曾升最多6.6%，收市升2.6%，報4813點。

大市成交減少4%至3955億元；北水終止連續13日流入，轉淨流出40.33億元，是3月11日後最多。北水主力沽盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），淨沽出金額分別近152億元及77.5億元。盈富基金全日成交金額增加50%至487億元，是成交最多股份。

大摩：匯控未來15日料跑贏大市

摩根士丹利發表報告指出，匯豐控股（0005）股價受地緣政治影響而下跌，但使其短期估值更具吸引力，預期匯控在未來15日內股價會跑贏大市，機會率超過80%，予其目標價83元，評級為「增持」。匯控全日飈升5.6%或4元，收報75.7元。

重磅科網股普遍做好，京東（9618）升3.7%或5元，收報141.7元；小米（1810）升2.7%或1.15元，收報43.05元；阿里巴巴（9988）升1.2%或1.2元，收報104.8元；騰訊（0700）升0.8%或3.6元，收報444.8元；但美團（3690）逆市跌0.7%或1元，收報145.4元，為表現最差科指成分股。聯想（0992）升7.1%或0.53元，收報8.03元，創科（0669）及申洲（2313）均升逾4%。「蔚小理」升近4%至近5%。

分析：恒指反彈力度或有限

獨立股評人郭思治表示，港股跟隨美股順勢反彈，曾升穿100天線（約21,179點），技術上恒指向下尋底暫時告一段落，除非中美角力再有特別壞消息。不過，他預期恒指反彈力度不會太大，並呈拉鋸待變格局，始終中美貿易戰尚未解決，恒指或在20,100點至21,500點附近區間上落。