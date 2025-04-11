爪哇1.6億沽壽臣山道東1號22號屋

低4年前毗鄰屋實呎9.15萬逾三成

翻查資料，2021年7月，爪哇以2.6億元售出壽臣山道東1號20號洋房，物業實用面積2840方呎、實呎9.15萬元；若以成交呎價比較，上述新成交價比毗鄰洋房近4年前價位，低逾三成。

與此同時，華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，昨晚新一輪推售35伙兩房戶，全晚沽約14伙。華懋表示，是次售出的單位每伙成交價逾1200萬元、平均實呎逾2.38萬元，亦錄得大手客入市，包括以約3525萬元購入3伙。整個「瑜一」系列自2023年開售至今累售553伙，佔全盤844伙逾65%，套現89億元。另合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，新售出第6座15樓A室，實用面積1697方呎4房戶，成交價4208.56萬元、實呎2.48萬元。

本月首10日錄330宗一手成交

新界豪宅亦不乏成交；新地（0016）沙田半山瓏珀山，以3666.3萬元（連車位）售出Crown Tower 的26樓Villa B單位，實用面積1616方呎，4房雙套另連平台、實呎2.26萬元。香港興業（0480）及和希慎（0014）合作的大埔林海山城，亦標售第6座2樓A室、實用面積1095方呎3房戶，成交價1358.8萬元、實呎1.24萬元。

至於新地西貢西沙SIERRA SEA，擬下周開價之際，同系元朗The YOHO Hub II，更新其中兩張價單，將7伙兩房戶定價提高1%，新定價843.5萬元起，以最高15.5%折扣計，折實價712.8萬元起。

此外，一手市場今年首季撻訂個案有回落迹象，據美聯綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，首季錄100宗新盤撻訂個案，較去年同期181宗少81宗或約45%，當中撻大訂佔68宗，而上述撻訂單位有53伙或逾一半已重售。