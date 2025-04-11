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經濟

香港地產

傲璇特色戶5.1億沽 連使費蝕2440萬 10年帳面升不足1% 呎價9.4萬

【明報專訊】環球經濟前景不明，有超級豪宅業主為加快套現，不惜蝕使費離場，就連曾拿下「亞洲樓王」寶座的東半山司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG），亦錄得首宗「見紅」個案。由恒力集團前主席陳長偉持有的傲璇頂層連天台特色戶，上月以5.12億元沽出，除較一年半前叫價勁減2.88億元外，由於當年購入時需付辣稅，料實蝕約2440萬元或近5%，為項目首宗二手蝕讓個案。

明報記者

有關單位為傲璇頂層特色戶，實用面積5444方呎，5房4套間隔，另設閱讀間，連1508方呎私家天台及按摩池。據區內代理指出，該單位於2023年10月起放盤，及後多次調整售價。資料顯示，單位最終於上月以5.12億元連兩車位售出，即過去一年半累減2.88億元或36%，實呎94,048元，為屋苑歷年來第二宗二手成交。

上述單位由陳長偉2015年11月以5.096億元連兩車位一手購入，實呎93,608元，一度創下亞洲一手分層單位成交價新高，現成交價較10年前略高約240萬元或0.5%。雖然當年發展商有為買家提供最高樓價4.25%印花稅現金優惠，但由於陳長偉當年購入時需付樓價8.5%辣稅、即涉4331.6萬元，故若連使費料實蝕約2440萬元或近5%，而新買家以海外註冊公司Harbour Sky Group Limited作登記。

銀主盤4.18億易手 項目首宗二手

事實上，整個傲璇只提供12伙，過往甚少二手放盤，連同今次成交，實際只錄兩宗二手買賣，對上一宗於2023年8月錄得，位於5樓，實用面積5154方呎，間隔與上述12樓相若，當時由銀主以4.18億元連兩車位售予遠航集團創辦人桂四海，實呎81,102元。單位原由深圳祥祺集團主席陳紅天2015年8月以3.87億元連兩車位一手購入，8年間帳升3100萬元或約8%。

螺旋外形設計 前身大班屋

傲璇前身為太古大班屋，及後重建成傲璇，除螺旋外形、不規則的間隔，為項目增加藝術感外，大部分單位採一層一伙設計、實用面積全為4819至5444方呎，亦令物業極具豪宅氣派，2012年推出即成市場焦點。項目業主星光熠熠，如實用面積5199方呎的6樓單位，就由電訊盈科（0008）前副主席袁天凡妻子、恒生（0011）前副董事長兼行政總裁李慧敏2015年7月連兩車位約3.75億元購入，實呎72,201元。至於實用面積5409方呎的11樓連兩車位，則於2014年6月以4.3億元、實呎79,497元售出，買家為投資者「台灣張」張彥緒妻何霖。此外，項目實用面積5132方呎的3樓連兩個車位，2015年11月以3.871億元售出，實呎75,492元，登記買家為李紫丹，有指為全國政協前主席賈慶林外孫女。

相關字詞﹕蝕使費離場 豪宅成交 深圳祥祺集團主席陳紅天 恒力前主席陳長偉 傲璇(OPUS HONG KONG)

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