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英有望減息工資看升 支持今年樓價

【明報專訊】英國3月樓市相對靠穩，英國兩大按揭機構之一Halifax最近公布的3月英國樓價按月微跌，按年計則持平。該公司按揭主管Amanda Bryden指出，隨着不少買家已提早於新印花稅生效前入市，置業需求復常，儘管經濟前景存在挑戰，但基於年內息率有望進一步下調，以及薪酬可望上升，預期今年英國樓價有機會錄溫和升幅。

Halifax的數據顯示，英國3月樓價按月微跌0.5%，為繼2月份按月跌0.2%後，再度錄得跌幅，惟按年計上月仍錄2.8%升幅，升幅與2月份持平，3月經季節性調整的平均樓價近29.7萬英鎊。至於英國另一主要按揭機構Nationwide的數據顯示，上月英國樓價經季節調整後按月計並無升跌，2月份則錄0.4%的按月升幅，3月份樓價按年計升幅持平，與2月份同樣錄3.9%按年升幅，3月份英國未經季節調整的平均樓價約為27.1萬英鎊。

失業率偏低 家庭資產負債表強勁

英國的新印花稅已於今年4月1日生效，Bryden表示，今年初不少準買家考慮到完成交易需時，為確保可於新印花稅生效前完成交易，而選擇提前入市，推升今年1月樓價，隨着這些交易陸續完成，置業需求逐步恢復正常水平，加上樓價處於接近歷史高位，因此並不意外上月樓價會有所回落，對於後市走勢，雖然準買家仍面對較高的按揭利率，有限的供應選擇，以及經濟前景不確定等挑戰，但基於年內英國息率有望進一步下調，工資增長趨勢正面，預料今年全年樓價仍有機會錄溫和升幅。

Nationwide首席經濟師Robert Gardner亦指出，儘管環球經濟存在不確定，但英國失業率偏低，薪酬仍以健康步伐增長，家庭資產負債表強勁，將支持準買家入市，若英國央行如市場預期於年內進一步減息，將有助減低準買家的入市成本，對於短期市况，由於不少置業需求已提前入市，預期未來數月樓市交投將稍回軟，進入夏季後樓市有望穩步向好。

上月大部分地區樓價按年升

至於各區樓價，再參考Halifax的數據，上月英國大部分地區樓價按年均錄升幅，其中北愛爾蘭3月份樓價按年大升6.6%，平均樓價升至近20.7萬英鎊；蘇格蘭樓價3月份按年升幅由2月份的3.8%擴大至4.3%，平均樓價升至近21.4萬英鎊。至於英格蘭樓價，其中約克郡及亨伯地區3月份樓價按年升4.2%，目前平均樓價近21.6萬英鎊；倫敦上月樓價按年升幅則現放緩，3月份按年升幅收窄至1.1%，2月份按年升幅為1.5%，現時平均樓價約54.3萬英鎊，仍為全英國平均樓價最高的地區。

倫敦SEVEN設92伙 下季竣工

儘管倫敦樓價相對較高，倫敦仍是不少港人於英國置業的心儀區域，近年不乏倫敦豪宅項目來港銷售，如項目SEVEN便是其中之一。SEVEN為倫敦南岸廣場（Southbank Place）的最後一期住宅項目，南岸廣場由卡塔爾迪亞爾房地產公司和金絲雀碼頭集團所設立的合資企業Braeburn Estates開發，項目位於倫敦南岸（South Bank）毗鄰London Eye，而SEVEN由92個單層單位及頂層複式單位組成，每個單位均面向泰晤士河，並設有寬敞露台和落地窗，住戶可享多項設施，包括游泳池、桑拿房及健身室等。

金絲雀碼頭集團住宅銷售總監Melanie Conway表示，南岸廣場是倫敦最受歡迎的住宅區域之一，對於那些想要住在標誌性區域的人士而言，具有獨特的吸引力。卡塔爾迪亞爾房地產公司首席銷售和營銷官Richard Oakes透露，在初期預售階段，市場對SEVEN的反應非常熱烈，已經錄得多筆銷售和預訂，相信隨着竣工時間的臨近，銷售勢頭將進一步增強。SEVEN提供1至3房及頂層複式單位選擇，不少單位已售出，目前尚餘待售單位售價由385萬英鎊起，預計將於2025年第三季竣工。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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