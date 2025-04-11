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經濟
2025年4月11日星期五
股市最前線
內地3月CPI跌0.1% 連續兩月通縮 核心CPI升0.5% 分析：關稅加劇產能過剩續壓物價
中國今年GDP預測 高盛降至增長4％
港股曾飈946點收漲417點 北水走資
人幣中間價偏強1414點子 兩個半月最多
外電：寧德時代通過港上市聆訊
國泰迎貿戰 設小組擬訂應對方案
安踏逾22億收購Jack Wolfskin 料本季末或下季初完成 無披露營運盈利數據
普拉達收購Versace 涉資107億元
商湯新AI大模型：數理分析能力遠超GPT-4o
港投公司伙WeLab戰略合作 助支持企業拓東南亞市場
周大福羅湖萬象城新形象店 珠寶銷售佔比達七成
推全新「傳喜系列」 多樣化產品展現喜悅
香港寬頻：國資委批准中移動收購要約
道指「大奇蹟日」後早段跌千點 周三漲8% 特朗普：金融史最重要一天
美CPI按月跌0.1% 近5年來首回落
台積電3月收入按年升47%
楊智佳：康師傅逆周期防守力強 值吸納
港元定存年利率按周下降
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際九興適時增持
技術取勝：龍湖50天線阻力不輕
盧駿匡：順豐同城業績佳 跑贏同業
劉思明：資金博反彈 敏實估值低迷仍可取
方保僑：全球關稅貿易戰影響深遠
周顯：港研場外交易是好事
譚新強：什麼是Triffin Dilemma？
湯文亮：關稅加至125% 唔加好過加
英有望減息工資看升 支持今年樓價
傲璇特色戶5.1億沽 連使費蝕2440萬 10年帳面升不足1% 呎價9.4萬
瑧蓺開放式戶475萬沽 原業主4年實蝕近三成
爪哇1.6億沽壽臣山道東1號22號屋
駱克道382號商廈 3.98億損手價放售
工廈重建標準補價分拆 「現代工業」降價最多29%
港元定存年利率按周下降
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【明報專訊】港元定存年利率也較上周下降，因中美貿易戰令美債息急瀉，市場擔心減息次數增加。
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內地3月CPI跌0.1% 連續兩月通縮 核心CPI升0.5% 分析：關稅加劇產能過剩續壓物價
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