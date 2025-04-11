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經濟

周大福羅湖萬象城新形象店 珠寶銷售佔比達七成

【明報專訊】去年為周大福（1929）成立95周年誌慶，公司宣布會開展品牌轉型，重新定義品牌形象。今年初周大福於深圳羅湖萬象城的新形象店正式開業，使用「周大福紅」為主色調，裝潢陳設如同博物館。集團董事總經理黃紹基表示，新店為顧客提供差異化體驗效果顯著，珠寶銷售比例及客單價均較普通門店為高。

VIP區提供高端客一對一服務

位於中環皇后大道中的首間周大福全新概念店去年9月10日正式開幕，黃紹基曾表示會陸續翻新旗下門店。深圳新形象店作為第二間煥新門店，陳列包括「傳福系列」等高工藝金飾及金器擺件，亦有設置珍珠、翡翠、高級珠寶甚至寵物珠寶展櫃。此外，該店專設VIP區域為高端客戶提供一對一服務，亮點包括以純金製茶壺沏茶。黃紹基表示，對比普通門店七成至八成銷量由黃金貢獻，新形象店銷售珠寶產品銷售佔比高達七成。除香港及深圳外，武漢、西安和上海的3間新形象店亦於今年初相繼開業。

定價黃金產品受內地客歡迎

現時國際金價屢創新高，黃紹基重申集團會通過風險對冲等方式減低金價波動對日常營運的影響。雖然金飾售價水漲船高，或一定程度會影響消費者購買需求，但他表示，年輕顧客對黃金消費熱情高漲，亦有愈來愈多消費者為「情緒價值」買單。集團因應趨勢推出多款定價黃金產品，市場反響熱烈，如「傳福系列」至去年12月零售額已突破24億元。此外，定價黃金產品尤其受內地顧客歡迎，至去年底止佔黃金首飾銷售比例按年上升11.8個百分點至逾18%。

談及集團鑽石業務，黃紹基稱現時鑽石價格下跌屬於商品價值正常變動周期。長遠而言，鑽石天然資源稀缺，相信未來鑽石消費會逐漸回復。集團亦推出鑽飾私域定制服務，使用納米技術為顧客在鑽石上鑄刻簽名或特別圖案。目前私域定制服務佔集團總銷售額約1%，涉及金額接近10億元。他又強調，集團今年會加強鑽石推廣及銷售力度。

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