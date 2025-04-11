港投公司伙WeLab戰略合作 助支持企業拓東南亞市場

港投：今年重點為金融科技應用

陳家齊指出，合作將有助於港投所支持的企業進一步落地東南亞，未來將借助WeLab在當地的營運經驗和資源，協助相關企業建立業務。她又表示，港投計劃於第三季率團出訪東南亞，協助所投資企業與合作伙伴拓展網絡。

針對當前市况波動，陳家齊表示，港投在投資部署上將更注重中長線潛力，並強調即使市場氣氛偏淡，金融與科技類企業仍為基金關注焦點之一。她補充，目前港投已管理約100個投資項目，去年投資重點放於人工智能（AI）大模型等上游科技，今年則將重點轉向金融科技的中下游應用場景。她又稱，將積極尋找具發展潛力的東南亞企業來港設立研發中心或總部，並加強與當地大學合作。

WeLab冀年中公布AI代理人服務

WeLab創辦人及行政總裁龍沛智則表示，此次合作所取得的投資擬用在金融服務、東南亞佈局方面。即使現時市况波動，仍看好東盟與東南亞市場的長遠潛力，且美國關稅對當地影響相對較低。他又透露，WeLab正研究未來上市可能，並期望今年中將公布有關AI代理人服務（AI agent），針對個人客戶、財富管理等場景應用，進一步拓展WeLab在金融科技應用上的業務範圍。