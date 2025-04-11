商湯新AI大模型：數理分析能力遠超GPT-4o

董事長對明年經調整純利「轉正」樂觀

是次商湯於上海舉辦技術交流會，徐立稱新一代日日新模型的數理分析能力大幅領先美國AI巨企OpenAI開發的GPT-4o，其多模態深度推理能力對標GPT-o1，並為內地第一，兼擁多模態全局記憶，且支持10分鐘影片理解及深度推理。

與過往幾年略有區別的是，今次交流會上徐立用更多時間介紹AI具體應用。與本港傳媒會面時，徐立說公司在視覺領域有較多經驗，成為開發多模態大模型的知識基礎，他現場演示，新一代大模型可逐步引導學童解答包含幾何繪圖的較複雜數學題目等。

去年生成式AI收入倍增

商湯2023年將業務重心轉至生成式AI，去年公司有關業務收入按年多103%至24億元人民幣，為連續兩年呈三位數增長，佔總收入的比重亦由2023年的34.8%升至63.7%。徐立預期新款多模態大模型可吸引更多客群，預料相關收入將保持高增速。

不過，內地AI競爭日益激烈，至於外部環境方面，美國近年正對華禁售高階晶片，對於此種「內外夾殺」，徐立稱公司會靠「差異化能力」突圍，即加強模型跟算力之間的深度理解，提升大模型的推理效率，再藉此項優勢用輕資產模式吸客、提升利潤。

但值得留意的是，近年商湯研發費用逐年上升，去年相關支出按年增19.2%至41.3億元人民幣。徐立指多模態仍需較多資源投入，但相信是「有遠見的賭注（visionary bet）」，因AI技術發展正當其時、市場需求也較大。

此外商湯去年12月配股籌27.87億元。徐立稱，未來會考慮合適時間再進行股權融資。他還表示，上市後公司主要管理層「沒有賣出過手中股份」、「今年也沒有任何減持預期」。

明報記者 楊括 上海報道