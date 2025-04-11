安踏逾22億收購Jack Wolfskin 料本季末或下季初完成 無披露營運盈利數據

明報記者 方楚茵

不構成須公布交易 發「自願公告」

由於交易並不構成上市規則的須予公布交易，故今次安踏發「自願公告」，亦無披露Jack Wolfskin的相關營運及盈利數據。根據Topgolf的2024至2025年度指引，預計Jack Wolfskin營收約3.25億歐元（約27.9億港元），經調整EBITDA約1200萬歐元（約1.03億港元）。安踏指出，透過融合集團與Jack Wolfskin各自優勢，可望在今次收購完成後實現供應鏈、產品研發、零售營運等方面的協同效應。集團將在收購完成後制定更具體的落地方案。

安踏表示，Jack Wolfskin針對活躍戶外及都市戶外客群打造專業戶外產品，應用場景涵蓋徒步、自行車、滑雪以及露營。今次收購符合集團「單聚焦、多品牌、全球化」策略，並將通過今次收購進一步強化和拓展戶外運動板塊，該品牌的加入完善了集團現有的品牌矩陣，將其戶外產品線從高端延伸至大眾市場，同時為更廣泛的戶外活動場景提供多樣的產品解決方案，整合Jack Wolfskin將會是集團全球化策略的另一個重要步伐。

首季安踏品牌零售額高單位數增長

據外媒報道，Topgolf在去年曾表示，計劃關閉Jack Wolfskin美國的零售網點，結束美國業務，並指品牌已調整了業務規模，專注於中歐和中國的主要市場，去年4月品牌亦宣布委任莫文蔚為品牌代言人。

另外安踏公布，今年第一季安踏品牌的零售金額按年錄高單位數的增長；FILA品牌產品的零售金額按年錄高單位數的增長；所有其他品牌產品之零售金額按年錄得65%至70%增長。