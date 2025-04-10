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經濟
國際金融

特朗普：現為「買入好時機」 美股早段轉升 納指升逾1%

【明報專訊】美國向全球徵收的「對等關稅」生效之際，中美雙方互加關稅報復，加上歐盟成員國亦投票通過對美國一系列產品徵收25%關稅的反制措施，令貿易衝突愈演愈烈。不過美國總統特朗普昨晚在社交平台Truth Social發帖，呼籲保持冷靜，又指現在是「買入的好時機」。美股三大指數連跌4日後，昨早段轉升，納指升超過1%。

債價下滑，美國長債孳息率飈升，10年期國債孳息率由周一曾跌穿4厘，漲至昨日高見4.5厘。美元偏軟，金價向上。期金昨曾升穿每盎司3100美元，現貨金高見每盎司3087美元。市場憂慮關稅戰升級影響原油需求，國際油價午夜前跌逾4%。

蘋果4個交易日跌23%

關稅一再加碼，升至逾一個世紀高位，令大市處於動盪。在截至周二的4個交易日，道指跌超過4500點，標普500指數跌12％，納指跌13%以上。面對關稅衝擊的iPhone製造商蘋果（美：AAPL），股價在過去4個交易日跌近23%（見圖），市值跌至2.59萬億美元，較去年12月高位蒸發1.5萬億美元，令微軟（美：MSFT）周二憑藉2.64萬億美元的市值，取代蘋果成為全球市值最高的上市公司。不過昨早段主要科技股反彈，蘋果早段升逾3%，市值與微軟不相伯仲。歐洲股市周二終止了連續4日的跌勢後，泛歐Stoxx 600指數昨午夜前回落3%。

隨着關稅政策干擾金融市場，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）昨受訪時表示，美國經濟可能陷入衰退，當你看到道指跌2000點時，「它會陷入惡性循環，不是嗎？」他說，當退休帳戶虧錢，人們就會減少開支。

薩默斯：倘衰退將增200萬人失業

戴蒙指出，市場不總是正確，但「我認為今次是對的」，因為它正反映宏觀層面、微觀層面，以及企業層面的不確定性，以及這些不確定性將如何影響消費者情緒，「這很難說」。戴蒙一直擁護關稅政策，曾表示為了國家安全，承受一些通脹是值得的。他昨表示，希望美國與貿易伙伴達成協議，否則市場反應可能更差。摩通經濟學家預計，美國今年GDP將萎縮0.3%。

美國前財長薩默斯（Larry Summers）警告，當前關稅超過1930年「令大蕭條雪上加霜」的水平，若不撤回關稅，美國陷入衰退的可能性，將較避過衰退為高，在衰退情况下，失業人數將增加200萬。

有「鱷王」之稱的對冲基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）警告，投資者僅狹隘地關注關稅問題，忽視了貨幣、政治和地緣政治秩序正發生「一生一次」（once in a lifetime）的大崩潰。他警告，倘未能關注這些問題，投資者可能未能預見即將發生的更大衝擊。

不過有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）預期，美仍可避免衰退，而美聯儲今年餘下時間可能不會減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕薩默斯 戴蒙 美股 關稅 特朗普

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