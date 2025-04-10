英皇底價2.41億統一上環舊樓業權

新世界2000萬沽海濱花園舖

資料顯示，英皇昨日透過拍賣投得的皇后大道西70至76號舊樓，地盤面積約3361方呎，現為兩幢6層高商住樓宇，其中皇后大道西70至72號於1971年落成，74至76號則在1967年落成，樓齡分別為54及58年。

新世界（0017）續出售非核心物業，該公司持有的荃灣海濱花園幼稚園舖，上月以2000萬元沽出，以面積7151方呎計，呎價2797元，買家為資深投資者何伙有或有關人士。翻查資料，何伙有曾於去年6月，斥8380萬元向萬科（香港）購入長沙灣The Campton 1樓公眾停車場全層。

永倫2400萬沽慈雲山舖 22年蝕三成

資料顯示，由「收租王」永倫集團持有的慈雲山毓華里51至59號萬年戲院大廈地下2及7號商舖，面積約3000方呎，上月以2400萬元易手，呎價約8000元，據悉，商舖由家品店租用。永倫2003年以3650萬元購入，持貨22年，帳面蝕約1250萬元或34%。

李根興2010萬沽筲箕灣舖

另繼早前蝕沽佐敦舖後，盛滙商舖基金創辦人李根興或相關人士，最新沽出位於筲箕灣單幢樓One Eighty地下2號舖，面積約1433方呎，上月底以2010萬元易手，呎價約1.4萬元。李根興指，2023年7月以7500萬元向老牌發展商林氏家族購入One Eighty基座商場，包括兩個地舖及1樓全層，共涉3個商舖，以成交金額平均計，每舖不論大細，註冊金額一律為2500萬元，但若以當日購入的平均呎價1.2萬元計，呎價兩年帳升約16%。