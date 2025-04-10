湯文亮1.38億售自住陽明特色戶 17年賺3650萬

上述物業由兩單位改裝而成，原裝每伙2308方呎、為兩個4房1套單位，物業現已打通，總面積4616方呎，以成交價1.38億元計，實呎29,896元。不過，若較同座低數層、一伙相同面積相連單位，2月份成交價1.09億元、實呎23,614元計，即成交價仍較同類單位高27%。對於有關交易，本報昨向湯文亮查詢，惟至截稿前未獲回覆。上述物業早前放售時，湯文亮回應本報記者查詢時稱，「咁大個單位，只得兩個人住，很悶。」資料顯示，湯文亮去年9月曾在本報專欄稱「我話自己讀書唔好，唯有積下陰德；叫人賣自住單位，是一件好冇陰德的事，老實說，我明知樓市會跌，都唔敢叫人賣自住單位。」去年10月，再稱「我經常話，除非移民，或者經濟出現問題，否則在任何情况之下都唔好將自住單位賣走，如果要劈價賣就更加唔應該。」

事實上，紀惠近月售出多個物業，包括上月以2.2億元售出的舂磡角道68至70號地盤，項目佔地約14,400方呎，若以地積比0.75倍計，可建樓面約1.08萬方呎，每方呎樓面地價約20,370元，相較1986年購入價1282萬元，帳面獲利逾2.07億元或16倍。

另一方面，由莎莎太子爺郭浩泉等「富二代」合組的麒豐資本，除以蝕讓價拆售觀塘新式工廈項目海傲後，該基金最新再蝕讓放售赤柱舂磡角道54號屋地。

麒豐2.5億蝕讓放售舂磡角地盤

第一太平戴維斯投資部董事潘國能表示，項目佔地9910方呎，目前已平整及將以交吉形式出售，可建樓面約7433方呎，可興建一座3層高獨立別墅，目前叫價2.5億元，每方呎樓面地價約33,634元。若與上述紀惠售團售出的舂磡角道68至70號每方呎樓面地價相比，舂磡角道54號每方呎叫價高約65%。資料顯示，該基金2021年起進行收購，先後以約3.3億元統一項目業權，換言之現放售價較收購價帳面低約8000萬元或24%。