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經濟
2025年4月10日星期四
股市最前線
在岸人幣見7.3505 17年低 離岸價再刷新紀錄低位 高盛：人行或容許略擴浮動幅度
恒指跌逾860點後倒升 北水淨買入破紀錄
股市波動期指按金今起調高 「大期」增48%至16.3萬
美債遭拋售 30年期國債孳息率曾突破5厘
中移動12億向TPG購香港寬頻股權 持股15.46%成兩大股東之一 每股作價5.23元
瑞銀：中美貿戰勢損港樓需求
金融學院：75%金融機構應用生成式AI
會計師公會：關稅無阻內需股等上市意欲
Canalys：全球電腦出貨量首季增9.4%
內地新能源車 上月銷量升四成
特朗普：現為「買入好時機」 美股早段轉升 納指升逾1%
特朗普擬對藥物徵稅 歐藥廠股價急挫
國際海事組織商討碳排放稅 FT：美國將報復
楊智佳：港股暫難轉強 先待關稅戰受累股反彈
港元定存南商7年利率日見6.8厘
澳元定存高息精選
技術取勝：中免54元為重要支持
劉思明：內需股憧憬政策支持 勿忽略估值提升空間
周顯：美國輸了 所以求變
湯文亮：小包裹徵稅 消費者仍有利
希慎擬拆售竹林苑 意向呎價1.8萬起 先推兩座涉120伙 堅尼地道約40年樓原作收租
堅尼地道33號最快下月現樓推涉69伙
湯文亮1.38億售自住陽明特色戶 17年賺3650萬
英皇底價2.41億統一上環舊樓業權
柏瓏首錄租賃 元朗客1.8萬租兩房呎租39元
M&G英卓投資管理Andrew Chorlton：英政策穩定可預期 樓價續跑贏
世界已改變 籲分散投資至非美元債券
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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在岸人幣見7.3505 17年低 離岸價再刷新紀錄低位 高盛：人行或容許略擴浮動幅度
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