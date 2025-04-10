楊智佳：港股暫難轉強 先待關稅戰受累股反彈

中國願意於這個時刻先釋出善意，更大機會能阻止其他美國盟友因妥協於美國而向中國發動關稅，對整場關稅戰具有關鍵的意義，影響着整場關稅戰的走向。市場正等待美國的回應，假若美國願意對話，環球股市料展開報復式反彈。只能說，事情由荒唐的方式展開，總會有一天向着比較合理的方向進發，理性的一天愈早發生，對股市愈有利。

中國願意啟動談判，投資者便逐步尋找關稅戰紓緩的證據；當形勢逐步明朗化之後，再逐步評估消息對於美國以至環球經濟的影響，不同國家的關稅幅度最終如何落實？有否減稅的路經？中國首先釋出了善意，反映了美國強大的議價本錢，美國似乎不會重視別國的經濟情况，只顧自己於盡量不踏入衰退的情况下，獲取最大的籌碼。上周五美國公布的3月就業數據頗為理想，股市依然大跌，原因是美國短期經濟數據愈好，總統特朗普只會更肆無忌憚向各國施壓，給投資者看穿了。

通脹憂慮升溫 屆時吸優質高息股

未來一段時間，投資者能否押注於關稅戰向紓緩的方向進發？假如答案只能選博與不博的話，筆者的答案是，博。畢竟美國獅子開大口過後，賺取一定籌碼後，總需要理性地打圓場，無謂令市場崩潰得不償失。不過，控制注碼仍是最重要，同時要減少進出，愈複雜的市况，需要愈簡單、愈低難度的方式操盤。

港股背靠中國的特質，令港股難以避開這一場關稅戰的風眼區域，中國釋出善意後，美方仍願意談判作出回應的話，受累關稅戰的股份便有望出現可觀反彈；不過，反彈過後，港股一段時間或難以轉強。從目前情况看，先等待關稅戰受累股反彈，例如阿里巴巴（9988）、蘋果概念股瑞聲科技（2018）、舜宇光學（2382）等等，然後部分資金轉向高股息的防守性股份，例如中移動（0941）等等的中資電訊股，是較理想的中線策略。

關稅戰料影響各國中短期通脹，令減息進度放慢，同時亦會影響經濟表現，對於高息股而言，是一把雙刃劍。當市場對於關稅引發通脹的憂慮升溫，股價偏低，屆時吸納優質高息股仍是不錯策略。

分段吸低殘價股票較可取

昨日本欄提及的萬洲國際（0288），於壞消息之下，甫開市便以低於止蝕價的6.03元開出，反映筆者低估了股價的短期波幅。事實證明於動盪的市况當中，價格每天向着意料之外的方向運行，投資者一方面需要控制注碼；另一方面，手持現金的話，倒不如開始於低殘價分段吸納股票，算是不可測的市况當中，較可取的做法。

[楊智佳 還看今朝]