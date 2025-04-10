明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：港股暫難轉強 先待關稅戰受累股反彈

【明報專訊】恒生指數昨日收市上升136點，收報20,264點，主板成交4123億元。昨日中午，美國向中國實施總共104%關稅（原本稅率20%＋「對等關稅」34%＋加碼稅率50%），股市當時仍然下跌，及後中國並沒有即時反制，更發出了白皮書，表明願意通過平等對話，尋求互利合作的路徑。消息算是美國發動關稅戰以來，首項實質的正面消息，消息帶動港股先跌後回穩。

中國願意於這個時刻先釋出善意，更大機會能阻止其他美國盟友因妥協於美國而向中國發動關稅，對整場關稅戰具有關鍵的意義，影響着整場關稅戰的走向。市場正等待美國的回應，假若美國願意對話，環球股市料展開報復式反彈。只能說，事情由荒唐的方式展開，總會有一天向着比較合理的方向進發，理性的一天愈早發生，對股市愈有利。

中國願意啟動談判，投資者便逐步尋找關稅戰紓緩的證據；當形勢逐步明朗化之後，再逐步評估消息對於美國以至環球經濟的影響，不同國家的關稅幅度最終如何落實？有否減稅的路經？中國首先釋出了善意，反映了美國強大的議價本錢，美國似乎不會重視別國的經濟情况，只顧自己於盡量不踏入衰退的情况下，獲取最大的籌碼。上周五美國公布的3月就業數據頗為理想，股市依然大跌，原因是美國短期經濟數據愈好，總統特朗普只會更肆無忌憚向各國施壓，給投資者看穿了。

通脹憂慮升溫 屆時吸優質高息股

未來一段時間，投資者能否押注於關稅戰向紓緩的方向進發？假如答案只能選博與不博的話，筆者的答案是，博。畢竟美國獅子開大口過後，賺取一定籌碼後，總需要理性地打圓場，無謂令市場崩潰得不償失。不過，控制注碼仍是最重要，同時要減少進出，愈複雜的市况，需要愈簡單、愈低難度的方式操盤。

港股背靠中國的特質，令港股難以避開這一場關稅戰的風眼區域，中國釋出善意後，美方仍願意談判作出回應的話，受累關稅戰的股份便有望出現可觀反彈；不過，反彈過後，港股一段時間或難以轉強。從目前情况看，先等待關稅戰受累股反彈，例如阿里巴巴（9988）、蘋果概念股瑞聲科技（2018）、舜宇光學（2382）等等，然後部分資金轉向高股息的防守性股份，例如中移動（0941）等等的中資電訊股，是較理想的中線策略。

關稅戰料影響各國中短期通脹，令減息進度放慢，同時亦會影響經濟表現，對於高息股而言，是一把雙刃劍。當市場對於關稅引發通脹的憂慮升溫，股價偏低，屆時吸納優質高息股仍是不錯策略。

分段吸低殘價股票較可取

昨日本欄提及的萬洲國際（0288），於壞消息之下，甫開市便以低於止蝕價的6.03元開出，反映筆者低估了股價的短期波幅。事實證明於動盪的市况當中，價格每天向着意料之外的方向運行，投資者一方面需要控制注碼；另一方面，手持現金的話，倒不如開始於低殘價分段吸納股票，算是不可測的市况當中，較可取的做法。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕還看今朝 財經專欄 楊智佳

上 / 下一篇新聞