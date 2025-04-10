Canalys：全球電腦出貨量首季增9.4%

關稅礙全球PC市場復蘇

Canalys首席分析師Ishan Dutt表示，首季增長主要是原始設備製造商（OEM）提前向美國出貨，以應對特朗普政府首輪關稅措施。然而，隨着更多國家面臨新一輪更高關稅，將阻礙全球個人電腦（PC）市場復蘇，亦會影響Windows 10支援終止所帶來的換機潮。

以品牌來看，聯想（0992）仍為全球PC市場的領頭羊，首季出貨按年增10.7%至1520.4萬部，市佔率24.2%。

至於HP（美：HPQ）出貨1276.1萬部，增長6.1%，以市佔率20.3%排名第二。Dell（美：DELL）結束連續幾季跌勢，今季增長3%，出貨量達954.8萬部。蘋果（美：AAPL）以22.1%增幅出貨654.6萬部，市佔率10.4%，排名第四；華碩升8.8%至403.4萬部，居第五名。

Dutt指出，雖然消費需求未見明顯增長，但由於製造商與分銷商提前應對未來潛在成本上漲，已展開備貨，而類似策略也出現在針對4月9日即將生效的新關稅。不過，他預期，隨着庫存逐步消化，未來幾季出貨增速將放緩，且價格壓力恐打擊消費需求。