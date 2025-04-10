會計師公會：關稅無阻內需股等上市意欲

可爭取馬來西亞成認可市場

隨着估值下調，中概股回歸，來港上市會否涉及集資成分，即純以介紹形式上市，歐表示仍待觀望。他認為，港交所在區內繼認可泰國市場後，料有比較多人口的馬來西亞市場，亦可以爭取成為認可市場。香港市場可在雙重第一上市及第二上市簡化，提升二級市場流動性，將「T+2」交收改為「T+1」，以及改善每手股數，料吸引更多外國公司來港上市。

他又稱，現時市場正留意「對等關稅」落地情況，會計業內可幫助客戶業務重組，以及在銀行貸款周轉提供協助，以致開拓不同地區市場方面，業界可協助企業做盡職審查及可行性報告，甚至在香港將來加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），業界可在相互發展，提升商貿往來效率方面提供支持。

AI未取代人力 IT會計師需求增

他認為，人工智能發展仍未至於取代人力，反而對IT會計師需求增加，例如以前接工作需10人，當中1至2人為IT會計師，現時增至2至3人，需要協助發掘數據、數據分析及驗證。

他又稱，業界目前面對前所未有的轉型，挑戰包括環球政經環境瞬息萬變、創新科技帶來顛覆影響、人才短缺，以及保持專業水平配合監管要求等。公會擬根據「策略計劃2025」，在促進可持續發展、吸納及培育專業人材、提升國際影響力及推動行業數碼轉型着手。公會今年內擬推出QP專業資格課程階段性證書，另擬擴展與海外會計專業機構互認。