中移動12億向TPG購香港寬頻股權 持股15.46%成兩大股東之一 每股作價5.23元

明報記者 黃志偉

是次交易由中金公司擔任財務顧問，並分兩部分進行。中移動將以約7.58億元購入TPG持有的約1.45億股現有股份，佔已發行股本約10.39%；另以約4.38億元收購TPG持有貸款票據轉換而成的8366.11萬股新股，總收購股份相當於擴大後股本的15.46%。整體每股作價為5.23元，與去年12月2日公告的收購作價相同，不過該價格將根據完成前實際派發的任何股息或資本回報作出下調。

派發股息等 收購價或下調

根據公告，早於去年12月2日，中移動與TPG已訂立不可撤回承諾，賣方同意接納股份要約及貸款票據要約，而交易完成後將解除其不可撤回承諾。另一提供不可撤回承諾的股東為加拿大退休金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board），其於公告日（9日）持有已發行股份約1.82億股，若是次交易完成後，該股東將持擴大後股本的12.33%。至於單一最大股東，MBK Partners持股比例將由16.39%攤薄至15.46%，持股量與中移動「平起平坐」。

HGC併購方案未獲中投批准

與此同時，彭博引述消息指出，競購香港寬頻的另一潛在買家I Squared Capital（下稱「I Squared」），希望將其持有的環球全域電訊（HGC）與香港寬頻合併，但至今仍未獲得HGC少數股東中的中國投資公司批准，故無法正式收購香港寬頻。該報道稱，I Squared正努力為其潛在報價尋找更多的股權共同投資者，並評估潛在收購案的反壟斷風險。

香港寬頻上周四（3日）披露，I Squared已完成對香港寬頻的盡職審查，並正在落實可能提出的先決條件要約的條款以供董事會考慮，其中將包括有關要約的資金來源說明。同時，任何將提出的最終要約須待HGC及公司內部批准後方告成立。