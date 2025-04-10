美債遭拋售 30年期國債孳息率曾突破5厘

彭博：或涉對冲基金交易失誤

美國30年國債孳息率在昨日傍晚一度回落至4.795厘水平，不過稍後中國公布將美國進口貨品關稅加至84%，美債息曾再升至4.9厘水平，截至昨晚10時，30年債息報4.79厘，上升0.51%，10年期國債亦升至4.519厘的一個半月新高，昨晚10時報4.36厘，上升1.4%。除美國國債外，市場對美國企業債違約憂慮亦上升，Markit信用違約掉期北美投資級債券指數升5.2點至86.24點，為2023年3月地區銀行危機以來最高。

分析：中國可能報復賣出美債

彭博社稱，市場對美債被拋售有多個解讀，其中一個包括對冲基金交易失誤，它們常用國債現貨和期貨的息差做對冲交易，兩者息差很小，因此需要以高槓桿做交易，惟一旦出現市場混亂，投資者需要沽出債券平倉去槓桿，帶動債息螺旋式上升，類似情况在2020年亦曾出現。另一方面，投資者為求避險會轉向短期債券，令長債亦被拋售，昨日美元孳息率曲線較1個月前明顯更為傾斜。

過去美國國債被視為無風險資產的避險工具，不過是次美股動盪並未發揮避險角色，昨日美元指數同時下跌0.85%至102，美債債息上升未能吸引資金流入美元，反映投資者出售美元資產。明治安田投資計劃與研究部總經理北村乾一郎認為，中國可能因關稅報復而賣出國債，由於拋售是政治因素而非供需帶動，因此會保持觀望，另外歐洲和日本投資者發現，其本國債息更具吸引力，出現可信的美債替代選擇，或帶動他們將資金轉向政策前景更穩定的地區。

美國周二拍賣580億美元3年期國債，認購比率僅為2.47倍，低於平均10年平均的2.61倍，觸發市場對國債需求不足的憂慮，市場關注周三拍賣的390億美元10年期和周四的220億美元30年期美債拍賣。瑞士隆奧駐新加坡高級宏觀策略師Homin Lee則認為，美國債市暫時出現「買家罷工」，不過一旦情况惡化，聯儲局亦有工具可以穩定市場。