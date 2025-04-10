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經濟

恒指跌逾860點後倒升 北水淨買入破紀錄

【明報專訊】美國對華進口商品實施104%「對等關稅」，惟據報中國最高領導人開會討論提振經濟及穩定資本市場措施，加上內地發表有關中美經貿關係白皮書，以及人行據報不會允許人民幣大幅貶值等消息，促使A股止跌回升，而恒指在跌逾860點後亦拗腰轉升，收市升136點 ，內地及港股齊齊跑贏鄰近泰國以外的亞太區主要股市（見表）。「國家隊」續撐市，北水淨買入高達356億元（見圖），創紀錄新高。

內地再出招反制 夜期曾跌逾700點

不過，內地傍晚再宣布反制措施，對美國進口商品加徵關稅率由34%提高至84%，港股夜期急挫，即月份夜期曾跌逾700點，低見19,480點，低水784點。

恒指昨低開632點，最多曾跌867點，低見19,260點，為1月15日後低位，其後跌幅收窄，午後更由跌轉升313點，高見20,441點，收市升136點，報20,264點，全日高低波幅達1181點。國指升1.4%，報7535點；科指升2.6%，報4689點。

大市成交連續兩日超過4000億元。北水全日淨流入近356億元，增加50.6%，為港股通開通以來最多。資金繼續大手買入權重股，阿里巴巴（9988）及騰訊（0700） 分別錄37.4億元及28.4億元淨入，盈富基金 （2800）亦吸資18.3億元。

重磅科網股做好，小米（1810）急升7.7%；美團（3690）升4.1%；阿里升1%；騰訊升0.2%。美國長債息持續攀升，拖累友邦（1299）逆市插6%，為表現最差藍籌；匯控（0005）跌1.4%。紐約期油價再創4年低位，三桶油捱沽。中石油（0857）跌近半成；中海油（0883）及中石化（0386）跌逾1%。晶片股做好，被摩根士丹利調升評級的中芯（0981）升一成，為表現最好藍籌；華虹（1347）升8.1%。

野村報告指出，關稅戰陰霾下，金融市場尤其是股市首當其衝，料「國家隊」在人民銀行支持下，將在未來幾周大舉入市；人行也可能更快實施降準降息；同時，內地亦很可能承諾加快並增加財政支出，以提振需求，尤其是消費需求。

信誠證券聯席董事張智威表示，內地發表中美經貿關係白皮書，加上國務院總理李强日前與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，討論貿易和中歐關係，以及北水積極托市、公司回購等，均令港股昨日由跌轉升，不過要留意，昨日恒指曾低見19,260點，較「黑色星期一」低位19,706點還要低，故港股或未見底，後市視乎「國家隊」入市力度，以及美國總統特朗普如何再出招應對中美貿易戰等。

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