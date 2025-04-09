基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市

諾偉（Nuveen）首席投資官兼股票及固定收益投資主管Saira Malik稱，美國總統特朗普本月2日公布對除墨西哥與加拿大以外所有主要貿易伙伴加徵平均約16%關稅，使美國平均進口關稅率升至約27%（見圖1），關稅遠較市場預期嚴厲，各國政策官員將在未來數天至數月內陸續回應，整體局勢仍充滿變數。東方匯理資產管理指出，若美國較早前公布針對加拿大、墨西哥及特定產業加徵的關稅落實，美國平均進口關稅率有可能進一步提升至30%。要留意的是，上述估算未計入特朗普日前威脅若中國不撤銷反制關稅，將對中國加徵50%關稅，而中方昨表示，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

瑞士百達料中英印度市場表現較佳

貿易戰或進一步升級，宏利投資管理環球首席經濟師Alex Grassino憂慮，可能會重演一個熟悉的談判模式，即宣布報復關稅後，華盛頓調高稅率，其後進入緩和或暫停階段，隨着被徵關稅國家數量的增加，可能會導致談判延期，從而延長不確定性，並對這些國家的經濟增長造成影響。若僅基於特朗普於本月2日公布的關稅措施，巴克萊研究團隊預期美國及歐元區經濟將於年內陷入衰退，其他地區經濟增長放緩，估計今年第四季美國經濟較去年同期跌0.1%，歐元區按年跌0.3%，並預期中國今年第四季經濟按年增長3%（見圖2），全年計預測美國今年經濟增長1.1%，歐元區為0.3%，中國為4%，並料今年環球經濟增長2.7%。

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）及多元資產高級策略師賽雅倫（Arun Sai）稱，如果「對等關稅」全面實施，美國企業盈利可能縮減約15%，美股市盈率或進一步壓縮10%，實際利率下行對此僅提供有限緩衝，目前該公司認為美國經濟衰退概率達50%或以上，並估計在經濟衰退情景下，標普500指數可能跌至約4500點，鑑於衰退風險上升，認為降低風險敞口是審慎之舉，惟目前美股估值相比2024年底更合理，而市場情緒已相當悲觀，將有助限制下行風險。至於其他市場，預期中國、英國及印度表現相對較佳，中國由於處於通縮環境，財政政策空間充裕，為貨幣及財政刺激措施提供足夠操作餘地，且中國對美國出口僅佔GDP的3%，依賴度常被外界高估；印度股市則可受惠於強勁內需及以服務業為主的出口結構，顯示出較高韌性；英國股市具備較高股息收益率，並在大宗商品及防守板塊中配置比例較高，表現或將優於大部分其他市場。

諾偉：防禦型股票較少依賴全球貿易

至於行業方面，瑞士百達資產管理認為，公用事業及電訊行業憑藉防守特質、服務導向及吸引估值，有望跑贏大市，相對而言，非必需消費品及科技板塊顯得脆弱，前者因消費者購買力下降而受壓，後者因估值偏高、對經濟周期敏感度較強，可能面臨來自受美國關稅影響國家的針對報復。

Saira Malik亦稱，防禦型股票因企業營收較少依賴全球貿易活動，在當前環境下更能抵禦關稅衝擊，又認為具備穩定股息增長能力的企業，預計將繼續憑藉資本靈活性與穩健的財務能力，有效緩解成本壓力，並認為基礎設施類企業可展現強勁韌性，因其收入多來自長期合約及特許經營權，即使在經濟低迷時期，市場需求仍相對穩定。

除防守股外，近日不少避險資金流入債市。宏利投資管理多元資產方案團隊稱，債券市場正扮演分散投資風險角色，並料將可持續扮演此角色，隨着股票之間關聯度增強，股票和債券間的資產多元化程度也將提升。

宏利：看好優質債風險調整後回報

現時債市普遍預期美國今年將減息3次，該公司認為投資者現階段投資於高質量債券，不僅可受惠於吸引的孳息率，還可受益於進一步減息的可能，如若美國就業形勢轉差，聯儲局有可能減息超過3次，這將使美國國債孳息率進一步下降，因而看好優質債券在目前水平下提供的風險調整後回報。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]