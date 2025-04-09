會所具度假級酒店氛圍

三大主題區 設施達168項

屋苑會所連同整個項目的公用花園和遊樂地方，面積達約148萬方呎；設有3個主題會所，大主題會所包括：「Seaside Club」、「Hillside Club」、「Seasons Club」，提供多達168項消閒設施。此外，會所亦設有四大特色地帶，包括「Aqualands」、「Woodland」、「Parklands」及「Lakeside Lodges」。

至於會所的亮點，包括多個水上遊樂設施，如25米室內恆溫池、被園林環繞的50米泳池、兒童水上玩樂池和水療池等；同時設有24小時健身室、籃球場、滑板場、瑜伽場地，並有兩個多用途體育場，可作羽毛球、排球、匹克球或乒乓球等運動。

附「毛孩」遊樂設施 提供寵物料理

此外，會所亦提供約1公里單車徑，及約1.3公里緩跑徑，可留意的是，住客會所除設有多項兒童遊樂設施外，亦有為寵物提供遊樂設施，並有戶外咖啡廳，特別提供寵物料理。會所並提供多個主題小屋，供住戶租借舉行派對及宴會，同時兼設特色餐飲空間及宴會廳，並會舉行提供園藝活動。

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