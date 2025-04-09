明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

SIERRA SEA體驗山海美景

【明報專訊】西貢西沙擁有新界東地區近年最具規範的綜合發展，而備受市場關注；繼早前集運動、康樂及購物部分的「GO PARK西沙」正式投入服務後，發展商新地（0016）密鑼緊鼓部署推出區內首個全新住宅樓盤SIERRA SEA；項目由天然山、海美景，及綠化康樂設施所圍繞，擁逾百萬方呎戶外運動空間，儼如「香港後花園」中的新景點。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 馮凱鍵

SIERRA SEA為西沙綜合項目的第1A（2）期，由4幢住宅大樓組成，關鍵日期為今年12月，附近建築密度低，令屋苑多數單位均享自然山景及海景；此外，屋苑部分單位前臨GO PARK，景觀同樣開揚翠綠。

公共交通連接港鐵大學烏溪沙兩站

雖然SIERRA SEA並非屬鐵路沿線盤，但住戶可乘搭城巴581號巴士，數分鐘就可到港鐵烏溪沙站、馬鞍山站；或可乘坐582號，到港鐵大學站及大埔白石角科學園。此外，亦有小巴線可來回大學港鐵站及烏溪沙站。

提供781伙 近七成屬一房兩房

今期項目提供781伙，標準1房戶實用面積301至314方呎，共110伙，佔比14%；兩房戶實用面積381至540方呎，共422伙，佔比54%，為屋苑佔比最多戶型；3房戶實用面積523至702方呎，共202伙，佔比26%。另設47伙特色戶，實用面積279方呎至1021方呎，佔比6%。新地是次以第3座10樓H室為連裝修示範單位的藍本，實用面積523方呎，為項目最細的3房戶，採開放式廚房設計、屬無改動單位，將連同裝修及家俬出售。單位的設計主題，是採用繽紛色彩打造年輕家居，以淺色及粉色家具，配搭深色牆身和木地板。

個別單位連裝修家俬出售

單位雖然附裝修，但與同座其他樓層的H室間隔分別並不大；3間睡房均打造成睡房，其中一間細房為嬰兒房，由於房內沒有大型入牆家具，買家可按個人需要，將房間再改造為書房或多用途房；主人房裝設曲尺窗，可增加觀景視野，房內設有入牆衣櫃，浴室設有大鏡櫃，收納空間不俗。

至於以第1座10樓J室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積453方呎兩房間隔、採開放式廚房。單位特色是使用可持續跨代設計，以便不同年齡人士入住，如廚櫃內藏升降拉籃、使用加強防滑地磚、企缸設扶手等，房間及浴室門亦已加闊設計，方便住戶使用扶助工具出入。至於露台，亦以環保地台加高，與廳地板呈接近水平高度。

[睇樓手冊]

相關字詞﹕香港後花園 一手市場 示範單位 新盤推售 GO PARK 西沙十四鄉第1A(2)期 SIERRA SEA 一手新盤 睇樓手冊

上 / 下一篇新聞

阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan
阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan
渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化
渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化
人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低
人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低
花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測
花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測
惠譽升6內銀評級展望至「穩定」
惠譽升6內銀評級展望至「穩定」
許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討
許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討
匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億
匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億
恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億
恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億
比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍
比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍
國泰成立「國泰創科」推動EFF方案
國泰成立「國泰創科」推動EFF方案
K Cash料港樓市大致見底
K Cash料港樓市大致見底
東方海外首季收入升17%
東方海外首季收入升17%
Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股
Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股
憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%
憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%
美國國會報告：中國主導生物技術
美國國會報告：中國主導生物技術
巴郡表現穩健 巴菲特淨資產增至1540億美元
巴郡表現穩健 巴菲特淨資產增至1540億美元
楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂
楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂
港元定存建行亞洲1個月年利率達6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率達6.68厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著
黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著
技術取勝：宏橋或12至13.5元整固
技術取勝：宏橋或12至13.5元整固
劉思明：憧憬中央增支持 基建消費股獲資金青睞
劉思明：憧憬中央增支持 基建消費股獲資金青睞
周顯：美或成關稅最大受害者
周顯：美或成關稅最大受害者
湯文亮：關稅搞到大家 六神無主
湯文亮：關稅搞到大家 六神無主
新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價
新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價
瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬
瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬
馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元
馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元
內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面
內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面
AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成
AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成
會所具度假級酒店氛圍
會所具度假級酒店氛圍
基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市
基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市