AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成

【明報專訊】二手市場續錄蝕讓成交，代理消息稱，佐敦THE AUSTINE PLACE低層A室，實用面積871方呎兩房兩套連儲物室，曾作示範單位，以1155萬元易手、實呎1.32萬元，成交價和呎價料屬屋苑最低；原業主登記姓名屬普通話拼音，2015年以公司名義斥資1957.5萬元一手購入，持貨近10年，帳面蝕逾802萬元或41%，由於當時須付樓價22.5%「辣稅」，發展商雖提供等同樓價約7.25%回贈，惟估計仍實蝕約1110萬元或57%。
瓏璽海景兩房售1318萬 業主蝕6%
利嘉閣高級聯席董事甘尚德表示，奧運站瓏璽第6B座高層B室，實用面積666方呎兩房1套間隔，望避風塘海景，議價後減182萬元或12%，以1318萬元易手、實呎1.97萬元；原業主2011年以1332.2萬元一手購入，持貨14年，帳面蝕逾14萬元或約1%，連使費有可能實蝕約77萬元或6%。
此外，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園D座高層13室，實用面積596方呎3房間隔、望山景，以640萬元略低於市價成交、實呎1.07萬元；原業主早於1984年以約48.74萬元買入，持貨逾40年，帳面獲利逾591萬元或12倍。
金獅兩房343萬沽 業主短炒賺9%
另一方面，新界細價樓不乏短炒獲利個案。資料顯示，大圍上車屋苑金獅花園2期F座中層6室，實用面積336方呎兩房間隔，以343萬元成交、實呎10,208元；原業主去年11月以308萬元購入，當時成交實呎9167元，為屋苑約3年來次低，現持貨約4個多月，帳面賺35萬元或11%，料扣除使費後仍賺約28萬元或9%。
元朗周一連錄6宗二手成交
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區於周一「股災日」連錄6宗二手買賣，其中尚柏中層E室，實用面積285方呎1房戶，以283.8萬元沽出、實呎9958元；原業主去年10月以267.7萬元一手買入，持貨約半年，帳面賺逾16萬元或6%，料扣除雜費仍賺13萬元或5%。
相關字詞﹕尚柏 短炒獲利 金獅花園 瓏璽 低價成交 THE AUSTINE PLACE 內地客蝕讓 二手蝕讓 二手樓市 二手成交