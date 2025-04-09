瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬

128 WATERLOO中高層兩房呎售4萬

萊蒙（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，最新以2122.1萬元售出19樓B室，實用面積522方呎兩房連儲物室，實呎逾4萬元。

另資策（0497）佐敦高臨過去兩日連錄兩宗成交，包括新售出A1座20樓D室，實用面積624方呎3房戶，成交價1534萬元、實呎2.45萬元。

內房五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸亦標售兩伙、吸金約2400萬元，其中第1座10樓D室，實用面積845方呎3房間隔，成交價1552萬元，實呎1.83萬元。

香港仔客570萬購澄天1房 助兒上車

港島方面，英皇國際（0163）香港仔現樓澄天，亦連續兩日錄成交，最新以570萬元售出20樓A室、實用面積325方呎1房戶、實呎1.75萬元，買家為同區客，購入單位為協助兒子上車；澄天2023年底開售至今累沽101伙，佔全盤單位總數110伙約92%、套現總金額逾6.2億元。