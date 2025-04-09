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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂

【明報專訊】恒生指數周二反彈299點或1.51%，收報20,127點，主板成交高達4331億元。經歷一輪環球股災，主要市場暫時回穩，投資者下一步觀望4月9日的美國「對等關稅」死線。美中兩方連環調高關稅稅率，美國總統特朗普更威脅將對華關稅率再上調50%，關稅戰一方面持續下去，另一方面看看美國與歐盟、日本、韓國等國如何談判關稅鬆綁。

市場已預期美中雙方的關稅戰愈演愈烈，於特朗普表明向中國加關稅50%之時，美股即市反應不大；至於網上流傳延遲「對等關稅」90日後，美股即市大幅反彈，納斯達克升幅達到4%，及後被白宮回應是假新聞，然後即市升幅才蒸發。由此可見，市場正等待利好消息展開下一輪反彈，多於等待下一輪壞消息而下跌。假若美國與其他國家的談判出現顯著成果，便能刺激環球市場帶來反彈。

美股至少4個月才收復失地

「暫緩關稅90天」的消息，是由白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈西特（Kevin Hassett）接受Fox News訪問時提到關稅延遲90天的可能性，然後被轉載為「特朗普考慮將關稅延遲90天」，可見這個90天算是有迹可尋的方案。對於市場而言，90天延遲會是短暫利好，但相關消息仍要令市場不明朗多90天的話，絕對會影響後市回升勢頭。從往績看，美股市場要收復由高位下跌逾20%的失地，缺乏聯儲局進取的貨幣政策之下，至少4個月美股才能收復失地。

中國屬於唯一激烈反應美國關稅戰的大國，成為股災的風眼地區之一，港股亦成為關稅戰的風眼市場，預計後市仍會大幅波動，有可能跑輸其他市場。假若關稅戰擴散至中國與其他國家之間爆發，對於中國長遠經濟便構成質變，因此，港股仍曝露於龐大風險之中。

關稅戰對於港股的影響範圍很大，例如ATM當中，影響較微的或許是幾乎全面倚賴內需的美團（3690）。阿里巴巴（9988）面向網購市場，受累程度不低，加上最近美國阻截英偉達（Nvidia）（美：NVDA）的GPU流入中國，或影響引入AI算力，股價一直下跌。騰訊（0700）的廣告業務收入比重不低，亦受拖累。

免於關稅戰影響的股份具備優勢，近期的強勢內需股衛龍美味（9985），周一大跌11%，昨日便急升16%收復失地有餘，估計後市持續破頂。辣條產品接近飽和，近年靠魔芋爽產品接棒，帶動去年蔬菜產品收入增長五成，整體收入及盈利錄得約兩成增長。股價自2月下旬至今急升約1倍，不過以周二表現來看，股價仍會持續破頂，以市盈率32倍計，於港股市場上算是合理而非格外吸引，其面向內需的特性有利關稅戰中的股價表現，看來上試18至20元不難。

萬洲低吸 望突破股災前高位7.37元

衛龍股價始終於短期內上升1倍，假若尋找於關稅戰之中偏向穩健的選擇，可以留意萬洲國際（0288），萬洲同時擁有中國、北美及歐洲的豬肉業務，去年收入分別為38億、54億及11億美元，年產能分別為208萬、160萬及37萬公噸，可見萬洲主要於三大地區分別內銷為主，受關稅影響理應不大。再者，豬肉是必需品，需求彈性較低，於關稅戰之中業務防守力很強。

萬洲周一跟隨港股大跌，可視為低吸機會，後市可望突破股災前高位7.37元，以較接近的6.4元作為止蝕位。

[楊智佳 還看今朝]

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