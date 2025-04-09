報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年4月9日星期三
技術取勝
投資策略
阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan
渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化
人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低
花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測
惠譽升6內銀評級展望至「穩定」
許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討
匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億
恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億
比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍
國泰成立「國泰創科」推動EFF方案
K Cash料港樓市大致見底
東方海外首季收入升17%
Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股
憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%
美國國會報告：中國主導生物技術
巴郡表現穩健 巴菲特淨資產增至1540億美元
楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂
港元定存建行亞洲1個月年利率達6.68厘
人民幣定存高息精選
黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著
技術取勝：宏橋或12至13.5元整固
劉思明：憧憬中央增支持 基建消費股獲資金青睞
周顯：美或成關稅最大受害者
湯文亮：關稅搞到大家 六神無主
新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價
瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬
馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元
內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面
AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成
SIERRA SEA體驗山海美景
會所具度假級酒店氛圍
基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市
技術取勝：宏橋或12至13.5元整固
【明報專訊】蒙牛或再考驗50天線（圖）
上 / 下一篇新聞
阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan
渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化
人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低
花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測
惠譽升6內銀評級展望至「穩定」
許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討
匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億
恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億
比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍
國泰成立「國泰創科」推動EFF方案
K Cash料港樓市大致見底
東方海外首季收入升17%
Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股
憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%
美國國會報告：中國主導生物技術
巴郡表現穩健 巴菲特淨資產增至1540億美元
楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂
港元定存建行亞洲1個月年利率達6.68厘
人民幣定存高息精選
黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著
技術取勝：宏橋或12至13.5元整固
劉思明：憧憬中央增支持 基建消費股獲資金青睞
周顯：美或成關稅最大受害者
湯文亮：關稅搞到大家 六神無主
新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價
瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬
馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元
內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面
AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成
SIERRA SEA體驗山海美景
會所具度假級酒店氛圍
基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市
阮國恒：銀行同意延中小企貿易還款 認同未必能90日收到貨款 林健鋒：最重要勿call loan
渣打禤惠儀：支援中小企產地市場多元化
人幣中間價跌穿7.2 離岸價見新低
花旗巴克萊齊降中國今年經濟預測
惠譽升6內銀評級展望至「穩定」
許正宇：明年首季完成其他基金回撥檢討
匯金：做類「平準基金」穩資本市場 中石油最多56億增持 分析：「險資」入市可達1.6萬億
恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億
比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍
國泰成立「國泰創科」推動EFF方案
K Cash料港樓市大致見底
東方海外首季收入升17%
Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股
憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%
美國國會報告：中國主導生物技術
巴郡表現穩健 巴菲特淨資產增至1540億美元
楊智佳：衛龍美味屬內需 料股價續破頂
港元定存建行亞洲1個月年利率達6.68厘
人民幣定存高息精選
黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著
劉思明：憧憬中央增支持 基建消費股獲資金青睞
周顯：美或成關稅最大受害者
湯文亮：關稅搞到大家 六神無主
新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價
瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬
馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元
內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面
AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成
SIERRA SEA體驗山海美景
會所具度假級酒店氛圍
基金特區：貿戰或升級 防守股優質債看俏 基金料公用股電訊股跑贏大市
prev
next