黃雯怡：關稅戰避險 瑞郎漲幅顯著

從4月2日對等關稅公布以來，美匯指數先跌後回升，但仍未完全抹去跌幅（截至4月7日）。避險交易通常有利於美元，但近期一系列的發展，包括美國的貿易保護主義措施抬頭、美國例外主義的退潮，以及不斷擴大的美國債務問題等，某個程度上削弱美元作為儲備貨幣地位和避險貨幣的吸引力，因此關稅公布後美匯指數未見一面倒走高。另外，筆者所在的研究團隊觀察到瑞士法郎、歐元和日圓兌美元均有所走高，其中以瑞士法郎漲幅最顯著，主要是受惠於避險需求，而其他基本面因素（德國以及整個歐洲的擴大財政支出計劃、美聯儲和日央行的貨幣政策分歧收窄）亦對歐元和日圓有支持。

考慮到關稅對全球增長的影響以及其他宏觀因素的發展，我們預期美元兌不同貨幣將繼續出現分化表現，歐元和日圓，以及避險貨幣兌美元將保持強韌，而日圓以外的亞洲貨幣（包括人民幣）及澳元、紐元兌美元則可能會維持弱勢。日前，中美的貿易摩擦有升級迹象，為抵消關稅對經濟增長的影響，市場估計中國內地將加快降準和減息，同時人民幣中間價突破7.20關口，為人民幣開啟更多貶值的空間。

另外，若特朗普政府如早前預告般，宣布對藥品和半導體等進口美國商品加徵關稅，可能會進一步打擊包括新台幣、韓圜、新加坡元、馬來西亞令吉和泰銖在內依賴科技出口的亞太貨幣。至於澳元、紐元等高Beta貨幣，或繼續受人民幣的走弱以及市場情緒惡化打壓。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]