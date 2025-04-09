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憧憬美降關稅 全球股市彈 道指早段飈1400點 標指納指升逾3%

【明報專訊】美國總統特朗普上周宣布實施「對等關稅」後，環球股市自上周四連跌3日。全球股市市值被蒸發約10萬億美元後，至周二迎來反彈。市場等待關稅將如何執行之際，開始尋找能讓大市喘息的迹象。特朗普昨為關稅談判釋出積極信號，市場憧憬美方降低關稅，部分投資者趁機撈底。道指早段反彈1400點，標普500指數及納指升逾3%。科技股七巨頭（Magnificent 7，即Nvidia、微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta和Tesla）早段升3%以上。市場緊張情緒緩和，美國國債價格回落，10年期國債孳息率重返4.25厘，周一曾跌穿4厘。

特朗普昨晚表示，與代行總統職權的韓國國務總理韓悳洙進行了「良好的電話通話」，又聲稱中國「也非常希望達成協議」。此前日本首相石破茂與特朗普通電話，也令市場期望雙方可能就關稅達成協議。日經指數昨反彈1876點，收報33,012點，是歷來第四大的單日收市點數升幅。泛歐Stoxx 600指數周一收市跌4.5%，跌至去年1月低位後，昨午夜前反彈3.7%。

市場人士指出，技術上，這是「翻身星期二」的開始，市場轉趨冷靜，投資者開始撈底，不過除非關稅政策轉變，否則不會持久反彈。嘉信理財指出，大市如此迅速落入超賣區後，往往會出現反射性反彈。標普500指數的14天相對強度指數（RSI）回落至23，是2020年以來最低的超賣區域。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）周一將美股3個月展望，由「增持」下調至「中性」，並指出「鑑於全球貿易緊張形勢升級，預計短期內風險資產將面臨更大壓力」。貝萊德主席芬克（Larry Fink）表示，不排除美股可能進一步下跌20%，不過他認為從長遠來看，當前更像是「買入而非賣出」的時機。

貝萊德主席：當前「買入非賣出」時機

芬克表示，高關稅政策，令一些投資者相信美國經濟可能已經萎縮，與其接觸的許多商界領袖認為，「美國現在大概已步入衰退」。不過對於市場預期美聯儲今年將再減息多次，芬克認為這概率相當於零。他憂慮到關稅可能令通脹向上，不排除美聯儲反而會加息控制通脹。

摩根士丹利分析，若特朗普堅持其關稅政策，又或美聯儲維持利率不變，標普500指數有可能跌至4700點。高盛團隊指出，隨着衰退風險增加，股市拋售可能演變為「更持久的周期性熊市」。標普500指數周一曾由不到兩個月前創下的歷史高位下跌20%，短暫落入熊市。

大摩：標指或跌至4700點

貝萊德策略師表示，正增加對美國短期國債的配置，因其可能因投資者轉向避險資產而受益。多數分析師尚未看到環球金融體系面臨即時風險，但的確有受壓迹象，例如企業債務市場凍結，以及違約風險指標上升，反映經濟前景迅速惡化。

高盛剛在一周內兩次下調油價預測後又警告，隨着貿易戰加劇，以及原油供應增加，在「極端」情况下，布蘭特原油價格有可能跌穿每桶40美元。國際油價昨午夜前回穩，升幅約1%，布蘭特期油回升至每桶接近65美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕特朗普 關稅 反彈 美股

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