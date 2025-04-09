Bally's入股星億 攤薄遠展周企持股

換股後 Bally's持股56.7%

據雙方安排，星億收取首批1億澳元後，將向Bally's Corporation發兩批可換股票據，總值達3340萬澳元，加另一批總值6660萬澳元的不可轉換次級債務工具。待分別取得股東及監管機構同意後，Bally's Corporation將按階段各繳付1億澳元款項。但即使交易仍待監管機構審批，也不會遲於10月7日繳付最後一筆1億澳元款項，所得款項會全數換取星億票據。該等票據票息率達9厘，星億可以現金或實物支付，票據到期日為2029年7月2日。

星億指出，董事會一致同意是次交易，並認為符合股東利益。Bally's Corporation則指出，星億的主要股東，即Mathieson家族旗下Investment Holding Pty Ltd可能會參與認購部分票據，因此Bally's Corporation擬注資的款項或較少。