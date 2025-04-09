比亞迪盈喜 首季純利最多升1.2倍

【明報專訊】比亞迪（1211）公布首季業績預告，預計純利將介乎85億元（人民幣，下同）至100億元，按年增幅介乎86%至118.9%；基本每股收益預計為每股2.91至3.42元，較去年同期的1.57元大幅提升。比亞迪於中午公布首季業績預告後，其股價曾見全日高位339.8港元，漲幅達7.8%；其後升勢回落，最終收報330.4港元，升4.8%，全日成交金額達93.39億港元。
比亞迪解釋，由於公司持續擴大規模效應和垂直整合戰略內佈局，令業務盈利實現大幅增長。同時，新能源車行業繼續保持增長勢頭，帶動公司銷量再創新高，尤其海外銷量實現「跨越式」增長。
海外銷量實現「跨越式」增長
據綜合媒體報道，比亞迪今年首季在全球的純電動車（BEV）銷量按年升38.7%至41.64萬輛，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）則下跌13%至33.67萬輛。這是繼去年第四季後，比亞迪再次在季度銷量上超越Tesla。市場研究機構Counterpoint Research預測，比亞迪今年將以15.7%的市場佔有率，超越Tesla的15.3%，成為全球純電動汽車銷量冠軍。該機構認為，比亞迪的垂直整合生產模式、技術優勢及中國政策支持，是其快速崛起的關鍵。事實上，比亞迪近期積極推進技術創新，例如「天神之眼」高階智能駕駛系統及「兆瓦閃充」技術，被視為新能源汽車領域的重要里程碑。