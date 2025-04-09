恒指彈600點後升幅收窄 成交逾4300億

亞洲股市經歷「黑色星期一」後，區內股市昨表現參差。日相與特朗普通電後確認展開貿易談判，日股大幅反彈6%，韓股微升0.26%。但台股弱勢未改，繼前日急挫近一成後，昨再跌4%；泰國假後復市亦挫近半成。

恒指昨高開329點，早段最多升625點，高見20,454點，午後曾倒跌83點，低見19,745點，收報20,127點，升299點，重上二萬關。國指升2.3%，收報7430點；科指反彈3.8%，收報4568點。

恒指重上二萬關 北水淨流入236億

北水淨流入增加53.7%至236億元，資金主力掃騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）。科網股普遍回升，京東（9618）漲近9%；網易（9999）反彈逾7%；小米（1810）升逾6%。阿里巴巴及騰訊就升1%。出口股份繼續偏軟，創科（0669）、申洲（2313）跌逾2%；聯想（0992）續跌1%。藥明系受壓，藥明康德（2359）跌逾4%、藥明生物（2269）跌逾2%。

花旗研究報告指出，特朗普第二次上台推出的關稅措施和受影響產品範圍比上一屆更深及更廣，對中資股的影響或維持更長時間。最易受美國調高關稅影響的內地公司，包括基建設施、機械、太陽能設備、硬件以及服裝與鞋類。而在中資股中，該行偏好內需及服務業板塊，並將華能（0902）納入H股首選買入名單。

匯豐環球研究報告指出，貿易戰升溫可能影響經濟增長，但同時會推動各地加大政策支持力度。該行維持亞洲股票市場評級，「增持」中國內地、香港和印尼股票；「減持」台灣、日本、新加坡和泰國股票。報告指，大規模的拋售並沒有改變該行對整體大局的看法，雖然估值將受到打擊，但認為此輪下跌不會對盈利產生太大影響，特別是對於那些大部分收入來自本地市場的行業和公司。

分析：看淡次季港股 料反覆波動

獨立股評人熊麗萍表示，雖然港股昨日成交活躍，但反彈力度不夠，「國家隊」入市旨在穩定市場，不是炒高。目前美股下跌勢頭明顯，港股難免受影響，後市續受不明朗因素影響，看淡第二季港股表現，料會反覆波動。